Marco Antonio Solís felicita a su esposa, la cubana Cristy Salas, con un precioso mensaje de cumpleaños

El popular cantante mexicano Marco Antonio Solís envió un emotivo y romántico mensaje de amor a su esposa, la cubana Cristian Salas, más conocida como Cristy Solís, por su cumpleaños.

"Hay gente bonita y hay seres hermosos. Tú tienes las dos cualidades pero, sin duda, la que me tiene con esta sonrisa es la vibración de tu alma ya que está fundida con la mía como una sola y ahí siempre hay fiesta", comenzó el precioso mensajes el artista, quien cumplió en diciembre 27 años de matrimonio con la cubana.

"Gracias por tu Luz, por la fortaleza que me sostiene en mis momentos de debilidad, por ser la piedra angular de la estructura de nuestro hogar, por tu inagotable fuente de generosidad con quienes te rodeamos pero sobre todo, gracias por seguir llenando mi espacio con tu chispa, tu gracia y tu Amor. Feliz cumpleaños amada mía", concluyó la especial dedicatoria, que compartió junto a una foto con su esposa.

Para celebrar su cumpleaños y recordarle a todos sus seguidores este día señalado en el calendario, la cubana publicó en su perfil de Instagram unas preciosas palabras en la que reflexionó sobre este año atípico por la pandemia y agradeció todo el amor recibido este 24 de febrero.

"Muchas enseñanzas en este año atípico. De muchos cambios y aprendizaje. Pero lo que no ha cambiado es ese amor infinito me han hecho sentir tantas personas que amo con toda mi alma. Un año más que me regala Dios junto a quienes me aman, me comprenden, me aceptan incondicionalmente. Y ese es el regalo más valioso que puedo tener. La vida siempre será hoy. Vivo agradecida con Dios todos los días!!! Hoy más que nunca. Gracias por tantas muestras de amor", expresó junto a una imagen suya.

Consolidados como uno de los matrimonios más estables del mundo del entretenimiento latino, la pareja acabó el 2020 abriendo un hotel de lujo en el centro de Morelia, Michoacan, (México) pocos días después de celebrar su 27 aniversario de bodas.

La pareja se conoció en 1991 en la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos) durante la filmación de un videoclip del cantante con su antigua agrupación Los Bukis. Dos años después, en 1993, se dieron el 'sí quiero' sellando su amor en el altar.

Fruto de su amor, son sus dos hijas Marla y Alison, quienes han seguido el camino artísticos de su padre y se han propuesto abrirse un hueco dentro de la música como dúo.

¡Felicidades!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.