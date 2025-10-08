Cubana Cristy Solís tras más de tres décadas junto a Marco Antonio Solís: "¡Aquí seguimos y sin manual de instrucciones!"

Vídeos relacionados:
La cubana Cristy Solís y el reconocido cantautor mexicano Marco Antonio Solís celebran más de tres décadas de amor, complicidad y aventuras juntos. Con una emotiva publicación en redes sociales, Cristy rememoró el inicio de su historia con su esposo y dejó claro que siguen igual de enamorados que el primer día.
“35 años desde que te conocí… ¡y aquí seguimos y sin manual de instrucciones! Lo bueno es que entre locuras, canciones y aventuras, hemos escrito la mejor historia. ¡Y lo que falta! Gracias por ser mi compañero de vida, de risas y de travesuras”, escribió la cubana junto a varias fotos en las que ambos posan sonrientes frente a un auto antiguo.
En las imágenes, Cristy y Marco Antonio lucen relajados y felices, abrazados y compartiendo gestos de cariño que demuestran la solidez de su relación. Ella, con una camisa azul cielo y vaqueros entallados, y él con abrigo negro y gafas oscuras, posaron frente a un auto vintage que añade un toque romántico y nostálgico a la escena.
La pareja, que ha formado una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo latino, tiene dos hijas en común y suele compartir en redes sociales momentos familiares, viajes y celebraciones, demostrando que el amor verdadero sí existe y puede durar con los años.
Cristy, nacida en Cuba, ha sido un pilar fundamental en la vida del artista, acompañándolo en su carrera y proyectos personales. A lo largo de estos 35 años, su relación ha resistido el paso del tiempo, consolidándose como una historia de amor inspiradora.
