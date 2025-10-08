Cubana Cristy Solís tras más de tres décadas junto a Marco Antonio Solís: "¡Aquí seguimos y sin manual de instrucciones!"

Cristy Solís celebra 35 años de amor con Marco Antonio Solís, destacando su sólida relación y las aventuras compartidas. La pareja, con dos hijas, refleja estabilidad y amor verdadero en el mundo del espectáculo.

Miércoles, 8 Octubre, 2025 - 05:02

Cristy Solís y Marco Antonio Solís © Instagram / Cristy Solís
Cristy Solís y Marco Antonio Solís Foto © Instagram / Cristy Solís

La cubana Cristy Solís y el reconocido cantautor mexicano Marco Antonio Solís celebran más de tres décadas de amor, complicidad y aventuras juntos. Con una emotiva publicación en redes sociales, Cristy rememoró el inicio de su historia con su esposo y dejó claro que siguen igual de enamorados que el primer día.

35 años desde que te conocí… ¡y aquí seguimos y sin manual de instrucciones! Lo bueno es que entre locuras, canciones y aventuras, hemos escrito la mejor historia. ¡Y lo que falta! Gracias por ser mi compañero de vida, de risas y de travesuras”, escribió la cubana junto a varias fotos en las que ambos posan sonrientes frente a un auto antiguo.

Captura Instagram / Cristy Solís

En las imágenes, Cristy y Marco Antonio lucen relajados y felices, abrazados y compartiendo gestos de cariño que demuestran la solidez de su relación. Ella, con una camisa azul cielo y vaqueros entallados, y él con abrigo negro y gafas oscuras, posaron frente a un auto vintage que añade un toque romántico y nostálgico a la escena.

La pareja, que ha formado una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo latino, tiene dos hijas en común y suele compartir en redes sociales momentos familiares, viajes y celebraciones, demostrando que el amor verdadero sí existe y puede durar con los años.

Cristy, nacida en Cuba, ha sido un pilar fundamental en la vida del artista, acompañándolo en su carrera y proyectos personales. A lo largo de estos 35 años, su relación ha resistido el paso del tiempo, consolidándose como una historia de amor inspiradora.

Preguntas frecuentes sobre la relación de Cristy Solís y Marco Antonio Solís

¿Cuántos años llevan juntos Cristy Solís y Marco Antonio Solís?

Cristy Solís y Marco Antonio Solís se conocen hace 35 años. Celebran más de tres décadas de amor y complicidad, y su relación se mantiene sólida y llena de cariño.

¿Cuál es el secreto de la relación duradera entre Cristy Solís y Marco Antonio Solís?

El secreto de la relación duradera entre Cristy Solís y Marco Antonio Solís parece residir en la complicidad, el amor y el disfrute de la vida juntos sin un "manual de instrucciones". A lo largo de los años, han compartido locuras, canciones y aventuras que han fortalecido su vínculo.

¿Cuántas hijas tienen Cristy Solís y Marco Antonio Solís?

Cristy Solís y Marco Antonio Solís tienen dos hijas en común. Juntos han formado una familia que comparten con sus seguidores a través de momentos familiares y celebraciones en redes sociales.

¿Cómo celebraron Cristy Solís y Marco Antonio Solís su aniversario número 32?

En su aniversario número 32, Marco Antonio Solís compartió un emotivo mensaje en redes sociales, honrando con gratitud y alegría el amor que los une. Cristy Solís también respondió con palabras conmovedoras, destacando la paciencia y el amor que han transformado y fortalecido su relación con el tiempo.

Deneb González

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

