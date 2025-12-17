Así lo festejaron: Marco Antonio Solís y su esposa cubana Cristy celebran 32 años de matrimonio: “Nuestro amor permanece”

Vídeos relacionados:

El cantante mexicano Marco Antonio Solís y su esposa, la cubana Cristy Salas, celebraron este martes su 32 aniversario de matrimonio, y lo hicieron compartiendo románticos mensajes en sus cuentas de Instagram, donde ambos recordaron su historia de amor y agradecieron por los años vividos juntos.

El reconocido artista, conocido como El Buki, publicó varias fotografías junto a su esposa, acompañadas de un mensaje cargado de amor y gratitud:

“Tomados de la mano, el camino tiene un verdadero propósito y nada de lo que hemos vivido juntos tiene desperdicio. Somos bendecidos porque nuestro amor sigue intacto y presente en cada mirada y cada abrazo que nos damos. Pasa el tiempo pero nuestro amor permanece… te amo. ¡Feliz aniversario!”, escribió Solís.

Por su parte, Cristy Salas, que nació en Cuba y ha acompañado al intérprete durante más de tres décadas, también compartió una publicación dedicada a su esposo:

“Por esta vida contigo y veinte más. Por el amor que sembramos, la familia que formamos y la historia que seguimos escribiendo juntos @marcoantoniosolis_oficial. Feliz aniversario, mi amor. Felices #32”, expresó la empresaria junto a varias imágenes de la pareja.

Durante más de tres décadas de matrimonio, Marco Antonio Solís y Cristy Salas han construido una sólida relación y una hermosa familia con sus dos hijas, Marla y Alison Solís, quienes han seguido los pasos de su padre en el mundo de la música.

La pareja, que se ha mantenido alejada de los escándalos mediáticos, es una de las más queridas del mundo artístico latino. Sus seguidores no tardaron en llenar las redes sociales de felicitaciones y mensajes de cariño, destacando el ejemplo de amor, respeto y complicidad que han mantenido a lo largo del tiempo.