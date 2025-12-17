Así lo festejaron: Marco Antonio Solís y su esposa cubana Cristy celebran 32 años de matrimonio: “Nuestro amor permanece”

Vídeos relacionados:
El cantante mexicano Marco Antonio Solís y su esposa, la cubana Cristy Salas, celebraron este martes su 32 aniversario de matrimonio, y lo hicieron compartiendo románticos mensajes en sus cuentas de Instagram, donde ambos recordaron su historia de amor y agradecieron por los años vividos juntos.
El reconocido artista, conocido como El Buki, publicó varias fotografías junto a su esposa, acompañadas de un mensaje cargado de amor y gratitud:
“Tomados de la mano, el camino tiene un verdadero propósito y nada de lo que hemos vivido juntos tiene desperdicio. Somos bendecidos porque nuestro amor sigue intacto y presente en cada mirada y cada abrazo que nos damos. Pasa el tiempo pero nuestro amor permanece… te amo. ¡Feliz aniversario!”, escribió Solís.
Por su parte, Cristy Salas, que nació en Cuba y ha acompañado al intérprete durante más de tres décadas, también compartió una publicación dedicada a su esposo:
“Por esta vida contigo y veinte más. Por el amor que sembramos, la familia que formamos y la historia que seguimos escribiendo juntos @marcoantoniosolis_oficial. Feliz aniversario, mi amor. Felices #32”, expresó la empresaria junto a varias imágenes de la pareja.
Durante más de tres décadas de matrimonio, Marco Antonio Solís y Cristy Salas han construido una sólida relación y una hermosa familia con sus dos hijas, Marla y Alison Solís, quienes han seguido los pasos de su padre en el mundo de la música.
Lo más leído hoy:
La pareja, que se ha mantenido alejada de los escándalos mediáticos, es una de las más queridas del mundo artístico latino. Sus seguidores no tardaron en llenar las redes sociales de felicitaciones y mensajes de cariño, destacando el ejemplo de amor, respeto y complicidad que han mantenido a lo largo del tiempo.
Preguntas frecuentes sobre Marco Antonio Solís y Cristy Salas
¿Cómo celebraron Marco Antonio Solís y Cristy Salas su 32 aniversario de matrimonio?
Marco Antonio Solís y Cristy Salas celebraron su 32 aniversario de matrimonio compartiendo románticos mensajes en Instagram, donde expresaron su amor y agradecimiento por los años vividos juntos. Ambos destacaron la solidez de su relación y la familia que han formado con sus dos hijas, Marla y Alison Solís.
¿Quién es Cristy Salas, la esposa de Marco Antonio Solís?
Cristy Salas es una empresaria cubana que ha estado casada con Marco Antonio Solís desde 1993. Ha sido un pilar fundamental en la vida del cantante, acompañándolo en su carrera y proyectos personales. Juntos han construido una sólida familia y una relación ejemplar en el mundo del espectáculo latino.
¿Cuál es el secreto de la relación duradera entre Marco Antonio Solís y Cristy Salas?
El secreto de la relación duradera entre Marco Antonio Solís y Cristy Salas parece ser su complicidad, respeto y amor incondicional. Ambos han expresado en repetidas ocasiones la importancia de la gratitud, el aprendizaje mutuo y la capacidad de seguir descubriendo nuevas formas de expresar sus sentimientos, lo que ha mantenido su amor intacto a lo largo de los años.
¿Cuántos hijos tienen Marco Antonio Solís y Cristy Salas?
Marco Antonio Solís y Cristy Salas tienen dos hijas, Marla y Alison Solís, quienes han seguido los pasos de su padre en el mundo de la música. La familia es una parte fundamental de su vida, y a menudo comparten momentos juntos en redes sociales, mostrando su amor y unión.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.