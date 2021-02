Nicky Jam: "Cuando tienes mucho dinero empiezas a comprar para llenar un vacío"

Nicky Jam asistió virtualmente este miércoles al programa de televisión español El Hormiguero, donde entró por videollamada para promocionar su nuevo sencillo con Romeo Santos. Una charla amena y divertida en la que también tuvo momentos para ponerse profundo y reflexionar sobre la fama, su increíble éxito y todos los lujos que se da.

Aunque estamos acostumbrados a ver a los artistas urbanos presumiendo sus lujos en las redes sociales, El Cangri quiso ofrecer otra visión más real sobre el vacío que esconden estas caras adquisiciones, las cuales muchas veces le dejan de interesar a las pocas horas de comprarlas, como es el caso de los autos.

Así lo reveló durante su conversación con Pablo Motos, quien le preguntó si en su caso era cierta la afirmación que dos horas después de comprarse un auto había perdido la ilusión por el mismo.

"Claro, me ha pasado muchísimo, que he comprado algo para llenar un vacío y a la hora se me va", confesó.

"No es lo mismo cuando no tenías dinero y te compras tu primer lujo, eso es diferente, eso es como un trofeo. Cuando ya llevas tiempo con dinero y has comprado muchísimas cosas, llega un momento en que empiezas a comprar por comprar para llenar esos vacíos", añadió el intérprete, que reveló que lo que realmente le llena es "el amor de la familia, el amor de Dios".

En el programa de televisión español también habló sobre su relación con el cantante colombiano Maluma, a quien entrevistó hace unas semanas en su The Rockstar Show.

El estadounidense de orígenes boricuas reveló que su relación es muy buena y que incluso entre ellos se prestan sus aviones privados cuando les conviene por tamaño o permisos en aeropuertos. Además, confesó que el jet del Pretty Boy es más caro que el suyo, ya que se lo compró posteriormente. Aunque no descarta comprarse uno próximamente para superar a su colega...

En cualquier caso, Nicky Jam asegura que su nave es una de las mejores inversiones que ha hecho, a pesar de que su mantenimiento anual le cueste un millón de dólares.

