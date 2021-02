Acusan de propagación de epidemia y multan a activistas cubanos que protestaron en una plaza en Camagüey 

Autoridades cubanas impusieron multas de 1000 pesos por “propagación de epidemias” contra los activistas que protestaron en una plaza en Camagüey, tras un violento arresto protagonizado por la policía de la ciudad este sábado, informó el medio independiente camagüeyano La Hora de Cuba .

En adición, las autoridades emitieron medidas cautelares que impiden a los manifestantes (Marisol Peña, del Partido Libertario; Adrián Quesada y Leyanis Heredia, de la Unión Patriótica de Cuba; y Yasmani Suárez, independiente) salir de sus casas como castigo por la presunta infracción.

Los activistas fueron reprimidos y arrestados violentamente en la Plaza Méndez de la ciudad tras gritar la nueva consigna, “Patria y Vida”, que representa a los cubanos que quieren una Cuba democrática.

Estos fueron trasladados a la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria donde los interrogaron, amenazaron y le impusieron la sanción de las multas y la medida cautelar por el pretendido cargo, según dijo Marisol Peña en conversación telefónica con Henry Constantin, director de La Hora de Cuba.

No obstante, los manifestantes no parecen haber violado ninguna restricción higiénico sanitaria de las autoridades de salud, pues se encontraban en un lugar abierto, usando sus máscaras y en un horario no afectado por el toque de queda a partir de las 8 de la noche en la ciudad.

Como puede observarse en el video que registró los arrestos, los activistas estaban cerca de una cola donde las personas estaban aglomeradas por la necesidad económica, un hecho ignorado por las autoridades del país.

Antes de que las cuatro personas fueran liberadas con multas y medidas cautelares, otro grupo de activistas camagüeyanos salieron a las calles para exigir la libertad de sus compañeros.

Durante la noche de este sábado, el grupo recorrió las calles de la ciudad de Camagüey gritando consignas contra el gobierno como “abajo la dictadura” y “Patria y vida”.

“Estamos aquí para exigir la libertad del hermano Adrián Quesada Flores y la hermana Marisol Peña Cobas”, dijo uno de los activistas durante una transmisión en directo de Bárbaro de Céspedes, quien fue arrestado recientemente por repartir frases impresas de Martí en la ciudad.