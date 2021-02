Así fue el espectacular show de J Balvin para presentar a Canelo Álvarez en su combate contra Avni Yildrim en Miami

J Balvin puso a vibrar al Hard Rock Stadium de Miami (Florida) este sábado al ofrecer un espectacular show musical antes de que comenzará el combate de Saúl Canelo Álvarez y Anvi Yildirim, quienes se midieron en el ring por el campeonato supermediano del CMB.

Fuegos artificiales, bailarines, juego de luces y mucho ritmo ofreció el artista colombiano, quien se encargó de acompañar al mexicano Canelo hasta el cuadrilátero al ritmo de Mi Gente. Antes de eso, cantó su nuevo tema, Ma G, que formará parte de su próximo álbum y que lanzó tan solo unas horas antes de su presentación en sus plataformas digitales.

El show del famoso reguetonero duró casi siete minutos en los que los internautas se rindieron ante él. Incluso hubo cibernautas que compararon este espectáculo con uno de la Super Bowl y muchos de ellos creen que superó el que ofreció The Weeknd en la última edición.

"Canelo y J Balvin en 5 minutos se armaron mejor show que TheWeeknd en el Super Bowl", "Estuvo mejor la presentación que hizo J Balvin en la pelea del Canelo que el medio tiempo de Super Bowl que hizo The Weeknd y sin gastar 7 millones de dólares" o "La entrada de Canelo Álvarez con J Balvin estuvo mejor que el medio tiempo del Super Bowl 2021. No tengo dudas", son algunos de los comentarios que se leen en Internet sobre este show que no tardó en convertirse en tendencia.

Finalmente, el combate lo ganó Canelo Álvarez, quien ganó con nocaut técnico al turco Avni Yildirim. Y cómo no, recibió la felicitación de su colega J Balvin, quien subió al escenario para abrazarle y posar con él para las cámaras.

Aquí te dejamos el videoclip de Ma G, que estrenó J Balvin este mismo sábado y que fue rodado en el barrio que le vio crecer:

