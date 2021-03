Eduardo del Llano se despide de Facebook: "Ya no me es tan fácil conseguir recargas"

El cineasta Eduardo del Llano anunció este lunes su retirada de la ed social Facebook: "Ya no me es tan fácil conseguir recargas", dijo.

"Les traigo una noticia que para unos será buena, para otros no tanto. No voy a seguir publicando en Facebook, me voy de la mierda esta", sostuvo del Llano en la que parece ser su última aparición en la red social.

"Por un lado mis circunstancias personales han cambiado, ya no me es tan fácil conseguir recargas, no es que sea imposible solo es que se ha hecho más difícil. Eso solo implica por que lo hago hoy, no por que lo hago en general. Estoy cansado de la mierda esta", aseveró.

El cineasta refirió que hay un grupo de gente que sigue con respeto y atención sus publicaciones, que puede estar de acuerdo o no, pero en el cual siempre genera debates saludables. No obstante, "la mayor parte de las veces creo que estoy echándole margaritas a los puercos y estoy aburrido de eso".

"Además, realmente estoy harto de la gente que dice que trato de quedar bien con los dos lados, nadar entre dos aguas, que soy bipolar. Yo considero que soy una de las personas más libres que hay en Facebook y en internet. Realmente digo lo que pienso de un lado y del otro, digo lo que esta mal de un lado y del otro", agregó.

"La mayoría de la jauría de la otra orilla no digo que estén pagados por la CIA, alguno lo estarán, pero en su furia por dar la última noticia simplemente ponen un lado de la verdad y para ellos Cuba solo es una suma interminable de escasez y represiones", dijo el cineasta.

También reconoció que las llamadas ciberclarias al servicio del gobierno cubano, que son quienes justifican todo y todo los parecen bien, responden a una agenda.

"Yo no respondo a una agenda, digo lo que me parece bien o mal de ambos sitios. Mi simpatía son con la izquierda, pero no justifico todo lo que se haga en nombre de la izquierda", indicó.

"A los que dicen que yo trato de quedar bien con el sistema y el gobierno para obtener prebendas, les puedo garantizar que lo que se logra con esto es que te odien de ambos sitios. De modo que si mi interés fuera quedar bien con ambos lados lo estoy haciendo bastante mal. Simplemente digo lo que pienso, no me guío por ninguna agenda y digo lo que está bien y lo que está mal". añadió.

Del Llano dijo que la gente piensa que el mundo se divide entre los países que viven bien y Cuba. "Si fuera así, créanme que yo fuera mas rabioso que la gente de San Isidro, y créanme que eso es mucho decir".

Por último, el cineasta expresó: "Estoy harto de la bobería esta, yo soy un escritor y un cineasta".

Eduardo del Llano sostuvo que enfocaría en su trabajo como creador. "Voy a seguir con mi trabajo y se pueden meter su Facebook por donde les quepa".

El cineasta cubano, autor de la serie de cortometrajes de Nicanor O'Donnell, ha sido una figura polémica en redes sociales en los últimos tiempos, por sus constantes defensas al sistema político de la Isla.

Recientemente, ante el comportamiento violento del ministro de Cultura con los jóvenes artistas, del Llano dijo que lo que sucedió fue una “bobería” que no merece que se le califique como “represión, horror y dictadura”.

En otra ocasión el cineasta dijo que apoya lo que las personas opuestas al régimen de Cuba llaman "la sangrienta dictadura castrista".