Eduardo del Llano: Yo apoyo eso que ustedes llaman "la sangrienta dictadura castrista"

El escritor y realizador cubano, Eduardo del Llano, aseguró que apoya eso que la gente nombra como "la sangrienta dictadura castrista".

"A ver si entienden de una vez que YO APOYO eso que ustedes llaman "la tiranía" y "la sangrienta dictadura castrista", dijo del Llano en la red social Facebook.

"No es un apoyo incondicional: no soy militante, nadie me paga, me soborna o amenaza; critico lo que entiendo que está mal desde aquí y desde hace tiempo, cosa que la inmensa mayoría de ustedes no hizo, pero lo apoyo no por lo que pueda tener de dictadura, sino por lo que desde luego tiene de libertario y antimperialista", agregó.

El comentario del realizador, quien ha sido bastante polémico en los últimos tiempos, trajo más de una crítica.

"Derecho te cabe. Aunque lo de libertario me daría risa si no fuera tan trágico. Libertad sí, de multar inocentes con cinco salarios mínimos por llevar la mascarilla mal puesta aunque tengas asma", le respondió el activista y periodista Boris González Arenas.

"Es muy fácil apoyar la Rovolución desde tu posición, así cualquiera apoyaría hasta el fascismo si fuera necesario, está claro que tienes que apoyarlos porque ellos hacen lo mismo contigo al final tú también eres un AGENTE de opinión más, por eso te dejan hacer tus pequeñas críticas", comentó otro usuario de la red social.

"Está claro que tu apoyo al sistema no es porque creas en en él, porque sabes muy bien que no hay margen para mejorarlo, está muerto y enterrao, pero ¿apoyarlo simplemente por lo que "tiene" de antimperialista? Eso ya es cosa de fanático ideológico y, en tu caso, nostálgico dada tu edad. Es como votar a Biden, no por la gestión que haga como presidente sino solo por sacar a Trump de la Casa Blanca", acotó otro comentarista.

Las declaraciones políticas de Eduardo del Llano lo han situado en el medio del debate de las redes en los últimos tiempos.

En una ocasión, del Llano arremetió contra la comunidad cubana en Miami, llamándola "la jauría de Miami".

También los criticó en medio de las polémicas por la muerte del afroamericano George Floyd: "Me imagino que la gente de Miami debe estar muy ocupada yendo a manifestaciones a protestar por el asesinato a manos de la policía del negro Floyd", dijo.

Del Llano en otra de sus publicaciones defendió la idea de que en su país exista el pluripartidismo, y de que todos los ciudadanos puedan escoger libremente su filiación política: "Me parece que es hora ya de aceptar la oposición como parte integrante del concierto nacional dentro del país (por supuesto dentro de ciertos límites, todas las sociedades tienen sus límites). Pero en principio, la posibilidad de exponer tus ideas es un derecho", sostuvo.