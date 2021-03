Médico cubano en España: "Siempre pienso en mi pueblo que le falta de todo"

El médico Lucio Enriquez Nodarse, radicado en España, lamentó la situación de los hospitales en Cuba donde "falta de todo", y deseó que un día los galenos de su país puedan ejercer su profesión como corresponde.

El doctor, explicó en Facebook las condiciones en las que trabaja en un consultorio de un pequeño pueblo de La Mancha, donde asegura está más abastecido y mejor equipado que cualquier Cuerpo de Guardia de cualquier hospital de La Habana.

"Y siempre pienso en ustedes! En mi pueblo que le falta de todo!! Espero que un día mi país sea un país como este y que los médicos puedan ejercer su profesión como corresponde", afirmó.

"Sepan que es mentira lo que siempre nos dijeron, que Cuba es el único país donde se atiende a las personas gratis, y que en los demás países las personas se mueren en la calle sin atención médica, ESO ES UNA GRAN MENTIRA!!! Esto es lo que yo quiero para mi Patria, Vida!!", dijo Enriquez Nodarse.

Su post detalla: "Trabajo en el sistema de Salud Público Español, GRATUITO y PÚBLICO, en un pueblito de La Mancha, sí, de donde eran Don Quijote y Sancho Panza, ese que todos los cubanos conocen, pues un pueblito de 2 mil habitantes. Aquí el hospital más cercano que tengo esta a 20 minutos, así que cualquier caso complicado, yo solo tengo que mantener vivo al paciente hasta que llegue una ambulancia medicalizada o un helicóptero (vienen con TODO, médico y TODO lo necesario para el traslado de un paciente crítico) hasta que es trasladado al hospital".

"A mí no me falta de NADA en el Centro de Salud donde trabajo, tengo toda la medicación de uso de urgencia médica, TODA! Tengo electrocardiograma digital de última generación, historias clínicas digitalizadas, toda la aparatología médica para poder atender al paciente sin ningún tipo de limitación. Me atrevo a decir que estoy más abastecido y mejor equipado que cualquier Cuerpo de Guardia de cualquier hospital de La Habana!".

"Y siempre pienso en ustedes! En mi pueblo que le falta de todo!! Espero que un día mi país sea un país como este y que los médicos puedan ejercer su profesión como corresponde. Sepan que es mentira lo que siempre nos dijeron, que Cuba es el único país donde se atiende a las personas gratis, y que en los demás países las personas se mueren en la calle sin atención médica, ESO ES UNA GRAN MENTIRA!!! Esto es lo que yo quiero para mi Patria, Vida!!", concluye.

Enriquez Nodarse ha sido un fiel defensor de Patria y Vida, la canción que ha indignado al gobierno cubano por pedir cambios en el país. En su consulta ha colgado cartel con la nueva consigna y asegura que cada día le explica su significado a los pacientes.

El galeno ha criticado la política gubernamental en Salud en Cuba, donde todavía no ha comenzado a vacunarse a la población contra el Covid-19, y en el que no hay medicamentos ni en farmacias ni en hospitales.

El pasado viernes otro médico cubano denunció indignado la muerte de su padre por falta de medicamentos y recursos en el hospital de Manzanillo, en la provincia cubana de Granma y pidió a sus colegas denunciar las malas condiciones de trabajo.

"De que sirve ser médico, ser potencia para el mundo, si no tenemos jeringuillas, guantes, sondas, medicina, electro, ambulancias, camillas, esfigmomanómetro, suturas...", dijo en un post en la red social Facebook, refiriéndose al Hospital Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo.

El miércoles otro médico cubano, harto de la falta de medicamentos y de otros insumos para ejercer su profesión, arremetió contra el Gobierno por considerar que condenan al pueblo a una escasez que los dirigentes no padecen.

Dijo que hay "una escasez de medicamentos increíble...donde los pacientes tienen que traer jeringuillas de sus casas para poder recibir algún medicamento endovenoso, sin hilos para suturar heridas, con guantes de goma reutilizados y llenos de talco para que no se peguen y así volverlos a usar 5 ó 6 veces más hasta que se deshagan en nuestras manos, no hay esparadrapo, ni vénulas, ni equipos de RX, creo que la próxima guardia llevaré un santero para que me ayude a aliviar algunos males", dijo.

En medio de esa situación varios cubanos han creado en las redes sociales grupos de socorro y ayuda mutua donde intercambian, donación y venden medicamentos para intentar paliar el desabastecimiento crónico.

En junio de 2020, el Observatorio Cubano de Derechos Sociales constató que el 83 por ciento de los ciudadanos que necesitan medicamentos no pueden comprarlos en las farmacias y deben acudir a la red de venta ilegal de productos farmacéuticos para intentar conseguirlos.

Sin embargo, el gobierno cubano ha respondido a esta situación alegando que Cuba está inmersa en una crisis que afecta de igual modo a otras naciones.

"Los problemas en el abastecimiento de medicamentos no ocurren solo en nuestro país, es normal en muchas latitudes, incluidas naciones desarrolladas. Las causas son multifactoriales, algunas comunes y otras particulares. Un ejemplo de un caso común es la concentración de la fabricación de materias primas en grandes plantas en China y la India. Cuando se afecta la producción en una de ellas, se crea desabastecimiento a escala global", dijo el pasado año el presidente de BioCuba Farma, Dr. Eduardo Martínez Díaz.