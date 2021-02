Médico cubano denuncia la muerte de su padre por falta de medicamentos y recursos en hospital de Cuba

El médico cubano Alexander Jesús denunció indignado la muerte de su padre por falta de medicamentos y recursos en un hospital de Cuba.

"De que sirve ser médico, ser potencia para el mundo, si no tenemos jeringuillas, guantes, sondas, medicina, electro, ambulancias, camillas, esfigmomanómetro, suturas...", dijo en un post en la red social Facebook, refiriéndose al hospital Celia Sánchez, de Manzanillo.

"Ver la vida de mi padre irse, el que dio todo por esta revolución y uno no poder hacer nada por la ausencia de todo esto", agregó.

El profesional de la Salud hizo un llamado a los médicos de la Isla a romper el silencio y denunciar las malas condiciones de trabajo.

"Médicos de mi patria, hasta cuándo va a ser el silencio, que nos sigan tratando como esclavos, que nos paguen como esclavos y que sirvamos de milicianos en Venezuela", se preguntó.

"Todo el que haya estado en Venezuela sabe de lo que hablo. Esta no es la patria que yo soñé, la que defendía hasta la muerte, este no es el futuro que quiero para mis hijos. Unámonos galenos, digamos basta, no tenemos nada que perder cuando ya lo hemos perdido todo, no sigamos en el silencio por ir a buscar migajas a Venezuela que muchos encuentran la muerte", agregó.

Alexander Jesús, quien trabaja en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Granma, también sostuvo: "Sin recursos gobierno se nos mueren los pacientes... La historia es más larga pero esa va por escrito para el consejo de estado y el ministro de Salud. Ya no más patria o muerte, por qué no se mueren ustedes dictadores, para ustedes sobran los recursos".

El médico dijo que a partir de hoy comenzaría la demanda al gobierno por la falta de recursos y una demanda al hospital Celia Sánchez "por tener un campo de concentración y no de aislamiento asesinando al pueblo".

Por último, Alexander Jesús reconoció que "era uno de los que tenía la venda de la mentira casi 15 años de médico, dando la vida por esta revolución, jamás ofendí a alguien y he salvado cientos de vidas".

"Esta no es la patria de Martí, por esto no lucharon mis mambises, esto es el infierno que han creado ustedes para llenar sus arcas de la avaricia. Tienen a un pueblo muriendo de hambre y ahora muriendo sin medicinas, por eso su consigna seguirá siendo Patria o Muerte, por eso yo la cambié para Patria y Vida y será la que dirán mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, que espero que ellos vean la otra Cuba que el pueblo quiere", sostuvo.

En los últimos tiempos la Isla ha padecido la escasez de medicamentos de todo tipo, que ha causado la muerte de más de una persona.

Recientemente una joven cubana denunció la muerte de su abuela en un hospital de Mayarí, en Holguín, donde la anciana fue ingresada con una infección en la pierna. A causa de la escasez de medicamentos en la institución, a la abuela le dieron el alta sin haber recibido ningún tratamiento.