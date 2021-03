Estos son los principales ganadores de los Globos de Oro 2021

LOS ÁNGELES, 28 feb (Reuters) - El drama "Nomadland" y la sátira "Borat Subsequent Moviefilm" ganaron el domingo los premios a lo mejor del cine en los Globos de Oro, en una ceremonia mayormente virtual que estuvo marcada por la pandemia de coronavirus y reclamos de mayor diversidad.

"Nomadland", un conmovedor drama sobre habitantes de casas rodantes en un Estados Unidos en recesión de Searchlight Pictures, también ganó el premio al mejor director para la realizadora china Chloe Zhao.

Zhao fue la segunda mujer en ganar un Globo de Oro en esa categoría y la primera directora mujer de ascendencia asiática en recibirlo.

Sacha Baron Cohen, el creador de "Borat Subsequent Moviefilm" de Amazon Studios fue elegido mejor actor de comedia, mientras Andra Day fue una ganadora sorpresiva por su interpretación de la cantante Billie Holliday en "The United States vs Billie Holliday".

El drama sobre la realeza británica "The Crown", la comedia "Schitt's Creek" y la serie limitada "Gambito de Dama" ganaron los principales premios en televisión.

Los actores Emma Corrin, quien interpretó a una joven princesa Diana; Josh O'Connor, quien actuó como el príncipe Carlos, y Gillian Anderson, quien personificó a Margaret Thatcher en la serie de Netflix, también recibieron premios.

El drama de época de Netflix "Mank" sobre el guionista de "Ciudadano Kane" había llegado a la ceremonia con seis nominaciones, pero terminó la noche con las manos vacías.

Por su parte, la estrella de "Pantera Negra" Chadwick Boseman, cuya muerte a los 43 de una secreta batalla contra el cáncer impactó a sus seguidores, ganó un Globo de Oro póstumo por su última actuación como un trompetista de jazz en el drama de época "Ma Rainey's Black Bottom".

Los actores británicos negros Daniel Kaluuya y John Boyega, y la película animada "Soul" estuvieron entre los diversos ganadores elegidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés), que ha sido criticada por no tener personas de raza negra entre sus 87 miembros.

Tres miembros de la HFPA aparecieron en el show y se comprometieron a mejorar. "Anhelamos un futuro más inclusivo", dijo Ali Sar, su actual presidente, que es de Turquía.

La habitual reunión de celebridades de primer nivel en una cena de gala en Beverly Hills fue reemplazada por cámaras web en las casas de las estrellas y una pequeña audiencia física de trabajadores esenciales con mascarillas.

Jane Fonda y el productor de televisión Norman Lear recibieron premios a la trayectoria.

"The Crown"

El drama sobre la realeza británica de Netflix Inc "The Crown", que en su última temporada se enfocó en el matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana, lideró el domingo los premios Globos de Oro a la televisión.

"The Crown" fue elegida mejor drama de televisión, uno de los cuatro premios que recibió, entre ellos a la mejor actriz para Emma Corrin, quien interpretó a una joven Diana que lucha por adaptarse a la vida en la familia real.

"Sobre todo, muchas gracias a Diana", dijo una sorprendida Corrin al aceptar el premio a través de un video en una ceremonia mayormente virtual. "Me enseñaste compasión y empatía más allá de cualquier medida que hubiera podido imaginar", agregó.

Josh O'Connor, quien interpretó al príncipe Carlos, ganó el Globo de Oro a mejor actor dramático, y Gillian Anderson recibió el premio a mejor actriz de reparto en drama por su papel como la primera ministra Margaret Thatcher.

"Schitt's Creek" ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia para Catherine O'Hara. Y la serie de Netflix "Gambito de Dama", sobre una campeona de ajedrez que lucha con una adicción a las drogas y el alcohol, recibió un premio como mejor serie limitada y mejor actriz para Anya Taylor-Joy.

En total, Netflix superó a todos los distribuidores con seis premios de television y cuatro premios de cine en los Globos de Oro, los galardones anuales entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

La competencia televisiva estuvo reñida este año ya que el streaming surgió como la principal fuente de entretenimiento en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 forzó a las salas de cine a cerrar y a las personas a quedarse confinadas en sus hogares.

Entre otros premios de televisión, Jason Sudeikis recibió el Globo de Oro como mejor actor de comedia por "Ted Lasso", de Apple TV+.

Ganadores en las principales categorías:



CINE:



MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA

"Nomadland"



MEJOR COMEDIA O MUSICAL

"Borat Subsequent Moviefilm"



MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

Chadwick Boseman - "Ma Rainey's Black Bottom"



MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"



MEJOR ACTOR DE COMEDIA O MUSICAL

Sacha Baron Cohen - "Borat Subsequent Moviefilm"



MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA O MUSICAL

Rosamund Pike - "I Care a Lot"



MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao - "Nomadland"



MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jodie Foster - "The Mauritanian"



MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Soul"



MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

"Minari" (USA)





TELEVISIÓN:



MEJOR SERIE DRAMÁTICA DE TV

"The Crown"



MEJOR SERIE DE COMEDIA/MUSICAL DE TV

"Schitt's Creek"



MEJOR ACTOR DRAMÁTICO DE TV

Josh O'Connor - "The Crown"



MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA DE TV

Emma Corrin - "The Crown"



MEJOR ACTOR DE COMEDIA/MUSICAL DE TV

Jason Sudeikis - "Ted Lasso"



MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA/MUSICAL DE TV

Catherine O'Hara - "Schitt's Creek"



MEJOR PELÍCULA O SERIE LIMITADA DE TV

"The Queen's Gambit"

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)