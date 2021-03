Laura Pausini emocionada tras ganar su primer Globo de Oro a Mejor Canción: "Nunca lo soñé"

Laura Pausini ha ganado su primer Globo de Oro de su carrera por la canción Io sì (Seen) (Yo sí, en español), tema principal de la película de Netflix The Life Ahead (La vida por delante), protagonizada por Sophia Loren.

"Nunca soñé con ganar un Globo de Oro, no lo puedo creer", expresó la cantante italiana en su perfil de Instagram, donde colgó su eufórica reacción por este logró que nunca esperó que llegase.

La situación de la pandemia le impidió asistir a la ceremonia de los Globos de Oro 2021, pero esto no detuvo a la famosa italiana, quien vivió esta noche como si estuviese en la gala, se vistió para la ocasión con un precioso y elegante vestido rojo de Valentino y celebró su galardón con emoción, gritos y saltos.

"Estoy súper orgullosa, muchas gracias. Estoy con la piel de gallina, grazie mille, como decimos en Italia", dijo visiblemente emocionada cuando se conectó a través de videollamada con la ceremonia. Una corta intervención en la que agradeció a todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto cinematográfico.

En el texto que publicó en sus redes sociales tras enterarse de este logro que suma a su palmarés, escribió: "Dedico este premio a todos aquellos que quieren y merecen ser "vistos". A esa niña que hace 28 años ganó San Remo y nunca hubiera esperado llegar tan lejos. A Italia, a mi familia, a todos los que me han elegido a mí y a mi música, y me han hecho lo que soy hoy. Y a mi hermosa hija, a quien desde hoy me gustaría recordar la alegría en mis ojos, esperando que ella crezca y siempre siga creyendo en sus sueños".

¡Felicidades, Laura!

Aquí, la canción que le hizo ganadora de su primer Globo de Oro:

