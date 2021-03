Katherine Giraldo: La desconocida hermana de Karol G con la que no tiene relación desde hace dos años

La cantante colombiana Karol G es una joven muy familiar. Su entorno más cercano está formado por sus amorosos padres y sus dos hermanas Verónica y Jessica, a quienes hemos visto constantemente en sus redes sociales compartiendo con ella en sus grandes ocasiones. Sin embargo, la reguetonera tiene una hermana de la que pocos sabían de su existencia hasta hace unas semanas...

Su nombre es Katherine Giraldo, tiene 28 años y es hija de una relación extramatrimonial del padre de la intérprete de Tusa, Guillermo Giraldo.

La joven concedió una entrevista hace unos días al programa colombiano Lo sé todo, donde contó su historia familiar y qué fue lo que pasó para no verla compartiendo con la diva urbana.

Según explicó la estilista en la conversación con el programa, no mantiene el contacto con su padre -conocido en el mundo virtual como Papá G- ni con su famosa hermana desde hace dos años por unos problemas que tuvo en su momento.

"Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí super libre y me desboqué, pero todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento", comentó Katherine, quien contó que tras la muerte de su madre cometió acciones que su padre no perdonó a pesar del gran vínculo que tuvieron durante su infancia y adolescencia.

"Fue un papá siempre presente, dedicado, amoroso responsable, tengo las mejores cosas por decir de él. Todo fue maravilloso en la época de mi niñez y mi adolescencia", contó la hermana pequeña de Karol G.

La joven, que se dedica al estilismo, concedió esta entrevista al programa de televisión con el fin de llamar la atención de su padre y recuperar su relación con él, ya que durante los últimos tiempos ha intentado retomar el contacto con él sin éxito.

Además, Katherine aclaró que no hay ningún motivo detrás de su intención de retomar el contacto con su familia y que admira mucho a Karol G, la única de sus hermanas con la que no se comunica en la actualidad.

