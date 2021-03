Descemer Bueno se burla de la canción respuesta de Raúl Torres a Patria y Vida: "¡Qué cosa más chea!"

El compositor y cantante cubano, Descemer Bueno, reaccionó a carcajada limpia y con todo tipo de burlas a la canción Patria o Muerte por la vida, respuesta oficialista al tema musical Patria y Vida.

“Acabo de oír esa canción tan mala, señores”, dijo Descemer durante una transmisión en directo en Facebook, en la que calificó la canción de “fea”, “chea”, “bodrio” y “vomitiva”.

“Pobres muchachitas esas, que las hayan hecho cantar eso”, dijo en referencia a Annie Garcés, Dayana Divo, Karla Monier, y Yisi Calibre, que acompañaron a Raúl Torres en el tema, estrenado este lunes.

Descemer Bueno asegura que le dijeron que cantantes como Alexander Abreu, Buena Fe, Cándido Fabre y Arnaldo Rodríguez, defensores históricos del castrismo, se negaron a participar en el proyecto.

“La canción estaba tan mala que nadie se quiso subir a ella”, indicó el artista, quien dice que algunas de esas negativas podrían tener consecuencias para esos artistas en Cuba, según le dijeron, y aprovechó para pedir un aplauso para esos músicos que dijeron NO a una canción tan mala.

“¡Qué cosa más desagradable, Raúl, Dios mío, compadre!”, dijo el músico, que insistió en la pésima calidad de la canción desde todo punto de vista.

“Dicen las malas lenguas que esa es tu manera de protestar contra el sistema, haciendo la canción más mala posible”, añadió.

“Lo único que pudieron hacer con Patria Vida fue rechazarla desde el punto de vista político porque musicalmente no había por dónde agarrarla”, señaló el músico, que participó junto a Yotuel Romero, Gente de Zona y los raperos Maykel Osorbo y El Funky en Patria y Vida, tema devenido en todo un símbolo y un himno musical de la urgencia de un cambio democrático en Cuba, que acumula más de dos millones y medio de visualizaciones en YouTube.

“Ahora yo sí sé que le metimos el golpe más duro que se le ha podido meter a la dictadura”, concluyó el músico, que incluso se permitió improvisar una respuesta musical a Raúl Torres.

“Ahora con Patria y Vida, la cosa se puso dura, ¿qué irá a decir Raúl Torres?, bufón de la dictadura”, cantó guitarra en mano Descemer, que ha prometido un tema musical dedicado a ese asunto.

En otra publicación en Facebook, el músico reprodujo una captura de pantalla hecha a un comentario del trovador oficialista, Ray Fernández, en el que este dio a entender que la canción respuesta a Patria y Vida no era buena.

"Jajajaja me encanta ver a las Ratas como Ray reconociendo el fracaso y lo mala que está la canción de su hermana Rata comunista", escribió Descemer.

A menos de 24 horas de su estreno en plataformas digitales del gobierno, Patria o Muerte por la vida se ha convertido en hazmerreír de las redes sociales.

No solo dan cuenta de su nula aceptación los más de 21 mil "no me gusta" que acumula en YouTube frente a los escasos 3 mil "me gusta", sino que además se ha convertido en carne de meme y ha generado cientos de comentarios de burla.