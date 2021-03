Canción de Raúl Torres que responde a "Patria y Vida" tiene muchos más "no me gusta" que "me gusta"

"Patria o Muerte por la Vida", la canción de Raúl Torres con la que el régimen cubano ha tratado de enfrentar el éxito de "Patria y Vida", se ha convertido en un fenómeno de Youtube. Pero no por las razones que habían previsto sus creadores.

La plataforma oficialista Cubadebate fue la encargada de lanzar el video después de anunciarlo en redes sociales y de haber compartido previamente la letra de la canción.

El videoclip del panfleto musical en el que Torres aparece acompañado Annie Garcés, Dayana Divo, Karla Monier y Yisi Calibre no llega todavía a las 100 mil visualizaciones pero ya cuenta este martes con 13 mil "no me gusta" y poco más de 1300 likes. Tal proporción es un evidente signo de que la respuesta oficialista al video de protagonizado por Gente de Zona, Yotuel, Descemer Bueno, y los raperos contestatarios Maykel Osorbo y El Funky, no ha despertado precisamente la admiración de los cubanos.

Armado de un currículum que incluye numerosas canciones por encargo de la dirigencia cubana, Raúl Torres musicalizó de urgencia un poema suyo donde hay estrofas como esta: "Rentabiliza echar lodo/ En que si así no procedes/ Rentabilizas bien muerto/ Espero que tengas fondos/ Para hipotecar tu tiempo/ Porque a la Revolución/ Le queda más de 62 milenios".

Además de los memes habituales y las burlas (hay incluso quien la compara con los ataques sónicos que sufrieron hace unos años funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en La Habana), la canción también acumula numerosos comentarios críticos por parte de los usuarios de las redes sociales donde ha sido divulgada.

"Una vez más una respuesta desesperada, ineficiente y poco creativa", opina uno.

"Prefiero quedarme sordo antes q escuchar esta m... otra vez", es otra de las opiniones.

"Realización tan original como una guardia del CDR", dice otro.

"Voces mediocres y desafinaciones por un tubo, es una tortura la canción esta", escribe otro comentarista.

La casi totalidad de las opiniones son del mismo estilo.

Mientras tanto, "Patria y Vida" protagonizado por Gente de Zona, Yotuel, Descemer Bueno, y los raperos contestatarios Maykel Osorbo y El Funky, se acerca ya a los 3 millones de vistas y ha suscitado numerosas reacciones entusiastas dentro y fuera de la isla.

"Patria y Vida" debutó el 16 de febrero en redes y plataformas musicales, acompañada de un video que se ha convertido en el nuevo himno por la libertad de Cuba.

La frase incluso ha aparecido en fachadas de viviendas y en lugares públicos, mientras el gobierno reprime a quienes la usan. Algunos de los medios internacionales más conocidos se han hecho eco del éxito y destacan la agresividad con que el régimen cubano ha reaccionado ante el mismo.