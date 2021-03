Los memes no perdonan la canción "Patria o muerte por la vida" de Raúl Torres

Los memes inundan las redes sociales de los cubanos en reacción al tema musical "Patria o muerte por la vida" del cantautor Raúl Torres.

Torres es conocido por su apoyo al Gobierno de Cuba y a los líderes políticos del país. Esta semana estrenó una canción que alaba a la revolución cubana y la consigna Patria o Muerte. En los memes le otorgan el premio "Granma color pipi", por este logro artístico.

Captura de imagen en Facebook

Memes de Luis es uno de los perfiles de Facebook que más contenido de humor ha generado entorno a la canción de Raúl Torres.

En uno de sus post aparece una maestra cubana que pregunta a los niños cuántos primeros de mayo hay en 62 000 milenios, haciendo referencia a uno de los versos del tema musical de Raúl Torres.

Facebook Los Memes de Luis

La plataforma oficialista encargada de presentar el videoclip de “Patria o Muerte por la Vida” fue Cubadebate. Previamente había anunciado su estreno y había compartido la letra de la canción, por lo que muchas personas estaban expectantes. Sin embargo, las risas son la reacción mayoritaria de los usuarios que lo han visto.

Captura de imagen en Facebook Los Memes de Luis

Entre los miles de comentarios negativos que recibe Patria o muerte por la vida, el criterio que más repiten los internautas es que es "chea" que en buen cubano quiere decir que no tiene buen gusto, no es atractiva y no está a la moda.

Meme en Facebook

El videoclip fue hecho con recursos del gobierno en medio de la severa crisis económica que vive el país, pero al parecer no ha tenido el efecto que esperaban las autoridades, a pesar de que ya comienza a circular en los medios de difusión cubanos. Se espera que sea repetido hasta el cansancio en un intento de que gane popularidad.

Uno de los memes está referido al presupuesto utilizado para su producción y menciona directamente al viceministro de Cultura Fernando Rojas, por ser uno de los funcionarios que coordina campañas de comunicación movilizando a los artistas cubanos en función de defender los intereses del Estado.

En estas campañas del Estado con apoyo de artistas se destacó recientemente la conga de Virulo. También a este tema se le dedicó con Meme.

Patria o muerte por la vida, se hizo con la colaboración de otros jóvenes artistas en la isla entre los que figuran Annie Garcés, Dayana Divo, Karla Monier, y Yisi Calibre. En cuanto al "reparto" de cantantes, uno de los meme juega con la idea de preferir la música del Rey de Reparto (Chocolate) antes que este tema de Raúl Torres.

También se hace alusión a un tema de Chocolate cuando le dan "bajanda" a la canción de Raúl Torres en Twitter, tirando el videoclip a la basura.

El papel de algunas cantantes ha sido duramente criticado llegando a compararlas con una "voz de chiva", utilizando el doble sentido de la frase.

Hay registrados cientos de comentarios negativos y los artistas que participan han sido criticados por lucir “ridículos”. En los memes también se ha hecho referencia al estilismo de Raúl Torres quien aparece vistiendo guayabera. La prenda es típica de Cuba, pero se ve "estrujada" en el vídeo y esto también ha sido objeto de burla.

El humorista cubano Jorge Bacallao ironizó sobre el tema musical, indicando que no pensaba decirlo, pero debía admitir que la canción dedicada al Bloqueo le había gustado mucho más.

Patria o muerte por la vida es una respuesta a la canción Patria y Vida, interpretada por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno y los raperos Maykel Osorbo y El Funky que se ha convertido en un himno de libertad y de lucha por los derechos de los cubanos en la isla.

Actualmente Patria y Vida se comparte en YouTube y continúa cosechando éxitos. Ya tiene más de 2 millones de visualizaciones. Yotuel ha declarado que donará los ingresos al Movimiento San Isidro.