Encuesta del portal gubernamental Cubadebate revela rotundo rechazo popular a la Tarea Ordenamiento

Una encuesta del portal oficialista Cubadebate reveló este lunes el descontento popular en Cuba con la implementación de la llamada "tarea ordenamiento", que desde el 1 de enero ha modificado la estructura económica del país.

Si bien la iniciativa implementó un aumento salarial de hasta 4.2 por ciento, los cubanos aseguran que ahora reciben más dinero pero son más pobres, porque los precios de los productos y servicios también aumentaron entre 5 y 13 veces.

Al analizar las preguntas de la encuesta puede leerse que los habitantes de la isla rechazan de manera rotunda la nueva medida, y muestra cuestiones más sutiles pero no menos importantes como que la población no tiene recursos para divertirse.

Los resultados de esta investigación social pueden consultarse en la página web de Cubadebate, que inicia el sondeo preguntando a sus lectores si en los primeros 59 días del año pudo satisfacer sus necesidades con el nuevo salario.

Preguntas 1 y 2 encuesta Cubadebate. Captura de pantalla Cubadebate.cu

Al menos 66 por ciento de los participantes dijo que no han podido hacerlo, un 30 por ciento que lo han podido satisfacer pero solo parcialmente y solo un 4 por ciento ha dicho que cubrió todas sus necesidades con el sueldo actual.

A la segunda pregunta "¿Aprecia un incremento desmedido de los precios de los productos y servicios?", el 76 por ciento de los encuestados respondió que "Sí, en todo"; mientras el 23 por ciento dijo que el aumento se apreciaba solo "en algunos productos y servicios" (23%), y un 1 por ciento consideró que se ajustaban al aumento salarial.

Las respuestas son aún más rotundas en la tercera pregunta: "¿Con el incremento de los precios ha mejorado la calidad de los productos y servicios?", a lo que el 91 por ciento de las personas respondió que "No", un 8 por ciento dijo que "Sí, en algunos productos y servicios", y nadie opinó "Sí, en todo".

Preguntas 3 y 4 encuesta Cubadebate. Captura de pantalla Cubadebate.cu

En la pregunta cinco "¿En qué gasta más sus ingresos?" la respuesta revela, además de la pobreza económica que enfrenta el pueblo cubano, que este no tiene recursos para la recreación.

Preguntas 5 y 6 encuesta Cubadebate. Captura de pantalla Cubadebate.cu

El 48 por ciento dijo que destinaba la mayor parte de su sueldo a "Alimentos"; el 25 por ciento a "Electricidad, agua y gas", el 19 por ciento a la compra de "Aseo", el 6 por ciento al "Transporte", el 2 por ciento a "otros" y 0 por ciento a "Recreación".

Asimismo, la mayoría de los sondeados (78 por ciento) respondió "No" a la pregunta "¿Considera que la reforma salarial logró enderezar la pirámide en todos los sectores, de manera que cada cual cobre según su trabajo y capacidad?

Además, 46 por ciento consideró que "No" se le informó de manera adecuada los cambios que implica la Tarea Ordenamiento en su centro de trabajo, un 31 por ciento dijo que "Sí", y un 23 por ciento afirmó que "aún tiene dudas".

Preguntas 7 y 8 encuesta Cubadebate. Captura de pantalla Cubadebate.cu

Debajo de la encuesta muchos lectores también dejaron comentarios que explican la precaria situación que atraviesa la población del país.

Un internauta que comentó: "Han sido durísimo estos dos meses, todos los días busco desesperadamente una noticia en Cubadebate o en algún periódico que me de una esperanza, que diga que bajarán un poquito los precios o que abastecerán los mercados, algo así. Yo sé que la situación internacional es dura pero cuando resulta difícil alimentar a un adolescente, cuando tus vecinos o conciudadanos quieren vivir de ti como sanguijuelas, cuando te sientes ahogada sencillamente, ya no ves más allá de tus narices. Cómo he vivido estos meses? Muy mal: sacando cuentas incesantemente porque no me alcanza mi salario y aumentan las necesidades, pero con la legítima esperanza que nuestro país prospere".

Preguntas 9 y 10 encuesta Cubadebate. Captura de pantalla Cubadebate.cu

Otra lectora afirmó: "Qué hacemos con subir el salario si las cosas están muy, muy caras que no alcanza el salario, no hemos echo nada. Creo que estamos peor".

Preguntas 11 y 12 encuesta Cubadebate. Captura de pantalla Cubadebate.cu

"Yo me siento decepcionado con las tiendas en MLC, no es lo que dijo el ministro de economía. Las tiendas en MN están desabastecidas. Mucha desigualdad", dijo un usuario del portal del Gobierno cubano.

El país vive una profunda escasez de productos de primera necesidad mientras el gobierno intenta dolarizar la economía a través de la venta de productos básicos en Moneda Libremente Convertible (MLC), que acentúan la desigualdad social.

El usuario que comenta se refiere a que a pesar del aumento salarial las tiendas en Moneda Nacional permanecen desabastecidas, y para comprar en las que venden en MLC los cubanos deben pagar en el mercado negro hasta 50 pesos por un dólar, el doble del precio establecido oficialmente.