Esposa de periodista independiente cubano Yoe Suárez es interrogada por la Seguridad del Estado

La periodista cubana María Antonieta Colunga Olivera fue interrogada el lunes por agentes de la Seguridad del Estado, quienes le preguntaron acerca del trabajo de su esposo, el periodista independiente Joe Suárez.

María Antonieta, quien trabaja en la organización católica Cáritas Cuba, fue citada apenas con apenas tres horas y media de antelación, aunque el papel oficial que recibió estaba fechado el 29 de marzo.

Según relató en su muro de Facebook, decidió acudir a la reunión porque “soy una buena ciudadana aunque no viva bajo un buen gobierno”.

En el interrogatorio, que duró unos 30 minutos, ella aclaró a los dos oficiales tres cosas: que estaba allí por obligación, pues en la citación policial que recibió se señalaba que si no iba podía ser multada o detenida; que aquello no era una conversación sino un interrogatorio y que si querían saber algo sobre el trabajo periodístico de su esposo le preguntaran a él.

Joe Suárez, quien colabora con medios independientes como Radio Viva 24, Diario de Cuba y La Hora de Cuba, ha sido citado para numerosos interrogatorios en las unidades policiales debido a sus publicaciones. En la última de estas “entrevistas”, efectuada el pasado 26 de enero, lo amenazaron con procesarlo judicialmente por mercenarismo.

Al interrogar a María Antonieta, los agentes le preguntaron si no creía que esa labor periodística podría afectar el empleo de ella en una institución de ayuda humanitaria de la iglesia católica.

“Esta pregunta-idea emergió un par de veces más en el interrogatorio, como una mosquita impertinente. Les esclarecí (…) que ninguna información que yo maneje sobre la institución donde laboro puede ser usada en ninguno de sus textos, a no ser que ese sea el interés de la institución”, subrayó la joven.

“También les aclaré que nunca he engañado a mi organismo contratador: en mi centro laboral conocen a mi esposo, saben de su profesión, y no, nunca me han llamado la atención por ello ni he sufrido presiones de ningún tipo por la labor que Yoe realiza”, añadió.

Los agentes le insistieron a María Antonieta varias veces que el objetivo de la cita es que ella pudiera aconsejar a su esposo para que abandone su trabajo en la prensa independiente cubana.

“En más de una ocasión les dejé perfectamente claro que admiro mucho a Yoe como profesional y que de ninguna manera interferiría en su trabajo, a no ser para apoyarlo”, reveló ella, quien pidió compartir su texto en las redes sociales.

“Esperaría que una situación como esta no se volviera recurrente en mi vida (sobre todo por los peligros sanitarios que implica) y la presión de una denuncia pública pudiera ayudar. Igual, si esto es el precio de ser la esposa de mi esposo y de que él siga ejerciendo su profesión acorde a sus principios, supongo que nos seguiremos viendo las caras en oficinitas climatizadas por ahí”, concluyó.

María Antonieta Colunga fue una de las firmantes de una carta pública promovida por cubanos de dentro y fuera de la Isla, dirigida al gobierno de Cuba, en la que le exigían primero normalizar las relaciones con sus ciudadanos antes de intentar hacerlo con el resto del mundo.

La periodista independiente Mónica Baró Sánchez mostró su solidaridad con su colega en un post en su muro de Facebook.

“Una citación más, un interrogatorio más, que forman parte del complejo entramado con que el gobierno cubano busca silenciar a los periodistas independientes. Lo único que nos queda es denunciar y solidarizarnos”, expresó..