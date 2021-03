La Dura deslumbra con un mini bikini rosa durante sus paradisíacas vacaciones en Punta Cana

Las paradisíacas vacaciones en Punta Cana (República Dominicana) que recientemente pasaron el cantante urbano Jacob Forever y su esposa Diliamne Jouve, más conocida como La Dura, han dado para mucho.

En las redes sociales de la popular pareja de cubanos aún queda resaca del magnífico tiempo que pasaron en las playas caribeñas y de lo mucho que disfrutaron de las atracciones y el bello entorno que regala el lugar.

De hecho, en los últimos días La Dura no ha dejado de deleitar a sus seguidores con imágenes de su estancia y aún comparte en su cuenta de Instagram algunos de los momentos que vivió en el paraíso, como es la fotografía que subió en la que aparece luciendo con un mini bikini rosa que deja muy poco a la imaginación del espectador.

"Solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño", comentó junto a la instantánea.

Basta que La Dura suba una foto enfundada en un traje de baño y dejando al descubierto sus exuberantes curvas de mujer latina, para causar una verdadera revolución en entre sus admiradores. Un sin fin de piropos y miles de 'me gustas' es lo que hasta el momento ha logrado acumular la influencer con su sensual posado en bikini.

"No me canso de admirar tu belleza", "Eres simplemente perfecta", "Dios mío, vas a romper Internet como sigas subiendo fotones así", "Bella y escultural", "¿Ufff cómo se puede ser tan diosa?", "Sin palabras mami, me vas a matar", "La más hermosa de Cuba", "Tú sí que eres la dura de las duras" o "Qué bello se ve Punta Cana contigo", por tan solo por mencionar varios de los cumplidos que le han llegado a la cubana en las últimas horas a través de su post.

La semana pasada, Jacob Forever y La Dura dejaron atrás su residencia en Miami y pusieron rumbo a Punta Cana para pasar unos días de relax lejos del ajetreo de Florida. El matrimonio no se fue solo, pues le acompañó durante el viaje su hija en común Saisha, de cinco años de edad.

La Dura aprovechó su estancia en la playa para estrenar y sacar de su armario algunos modelitos veraniegos. Pamelas, bikinis, túnicas, vestidos largos estampados y complementos a juego fueron algunos de los outfits que la influencer lució durante su visita al país caribeño.

