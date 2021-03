Mensaje del doctor Alexander Pupo para los médicos que se callan y apoyan por miedo: "Nuestra labor es salvar, es pro-Vida, es humana"

El doctor cubano Alexander Pupo Casas envió un mensaje a los médicos que piensan como él, pero que callan porque tienen miedo a las represalias del gobierno, la más común: no poder continuar ejerciendo sus carreras.

Pupo Casas, que no solo perdió su trabajo sino su residencia en Neurocirugía por cuestionar públicamente al gobierno y expresarse libremente en sus redes sociales, contó que desde hace algún tiempo recibe muchos mensajes de colegas que piensan como él y lo apoyan, pero que "no quieren perder su trabajo y por eso no se atreven a manifestarse".

"Son capaces hasta de ir a un acto de repudio con tal de no perder su trabajo y por ende su entrada económica, eso lo puedo entender, porque es cierto que en un país dominado por una Dictadura Totalitaria y Fascista si te enfrentas al Estado te tratan de asfixiar económicamente. Lo que no puedo entender es cómo son capaces algunos de hacer cosas contra sus principios solo por ello", cuestionó el doctor.

Alexander Pupo dijo que, a pesar de que extraña su trabajo y atender a sus pacientes, se siente tranquilo con su conciencia y jamás cambiaría la libertad que siente ahora por nada.

"Yo no voy a ser otro de los que va a un acto de repudio o de los que le postean cosas absurdas y sin sentido a los opositores solo para conservar su trabajo. Yo no voy a ser un 'Mercenario de la Revolución de los Castros'", aseguró.

Desde su expulsión de la residencia de Neurocirugía en septiembre del año pasado, Pupo Casas se ha mantenido denunciando las arbitrariedades que comete el gobierno, dándole voz a las injusticias y manteniéndose firme ante las múltiples amenazas de la Seguridad del Estado, que han intentado intimidarlo con posible cárcel.

A continuación, compartimos el mensaje completo del doctor Alexander Pupo Casas:

¿Saben ustedes lo que es un "Revolucionario por conveniencia"?.... Desde que comenzó todo esto son muchas las personas que me escriben. Algunos son viejos amigos, otros han surgido luego de esto, pero casi todos comparten mis ideas y de alguna manera me expresan que también creen lo que yo, solo que no quieren perder su trabajo y por eso no se atreven a manifestarse. O sea, son capaces hasta de ir a un acto de repudio con tal de no perder su trabajo y por ende su entrada económica, eso lo puedo entender, porque es cierto que en un país dominado por una Dictadura Totalitaria y Fascista si te enfrentas al Estado te tratan asfixiar económicamente. Lo que no puedo entender es como son capaces algunos de hacer cosas contra sus principios solo por ello.

Yo perdí mi trabajo, y con ello tengo cierta inestabilidad económica pero hasta el día de hoy no me he muerto de hambre, los cubanos libres no lo han permitido. Es cierto que extraño mi trabajo, pero se siente muy bien poder hablar sin hipocresía y decirle al Gobierno todo el desprecio que siento hacia su política. Desde que soy un cubano libre de pensamiento puedo descansar tranquilo con mi conciencia, y me he dado cuenta de que cuando se lucha por una Cuba mejor se lucha por el bien de todos, y eso gratifica.

Vivo tranquilo, y aunque a veces extraño a mis pacientes no cambiaría ni un solo segundo de mi libertad por una hora de lo que ya no seré jamás. Al hombre se le mide por sus ideas, y yo no voy a ser otro de los que va a un acto de repudio o de los que le postean cosas absurdas y sin sentido a los opositores solo para conservar su trabajo. Yo no voy a ser un "Mercenario de la Revolución de los Castros". Prefiero ser mil veces un opositor, un disidente y un enajenado por convicción que un Revolucionario por conveniencia.

Si tu conciencia vale tan poco no te juzgo, pero la mía no tiene precio y sé que un día cuando despiertes de ese letargo te darás cuenta de que prostituiste tu alma por unos pocos beneficios que al final solo te sirvieron para hacerte más miserable de lo que ya eras. A ti, amigo médico que piensas como yo pero que no lo dices por miedo. Nuestra labor es salvar, es pro-Vida, es humana. Si logras entender que nadie puede juzgarte por ello entonces comprenderás de que lado debe estar tu lucha. Cuando entiendas que nadie puede tacharte o señalarte de mala manera por defender tus derechos entonces veras la luz que necesitas para ser mejor como médico y como persona. Cuando eso ocurra comenzará tu lucha y dejarás de ser como otros "Un Revolucionario por Conveniencia".