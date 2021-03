VIRAL: La divertida reacción de una cubana al video de Sandro Castro

La joven cubana conocida en redes como Yessy World dedicó una de sus divertidas reacciones al polémico video de Sandro Castro, nieto de Fidel, en el que aparece alardeando en redes sociales con un auto Mercedes-Benz.

Vestida con una bata de baño, mientras se comía una paletica, la joven cubana no pudo contener su risa mientras miraba a Sandro decir cosas como "graba aquí para que vean como esto se come la carretera" y "esto es cosa gorda, mi gente, pa que no se equivoquen".

"Sandri, yo no sé si alguien te lo ha dicho, pero ese modelito con el que tú estás 'especulanda' e 'inflanda', es viejo", dijo Yessy luego de ver el video.

La influencer cubana dijo al nieto de Fidel que tanto la llave, como la pantalla, la palanca de velocidad y el tablero "también están viejitos".

"Es que yo te veo muy seguro de ti mismo, sacando este transportation. No pases esas penas. No es odio, te lo digo en serio. Si vas a inflar infla como es", le aconsejó.

"Diles que te lleven a los eventos de exhibición de Mercedes para que te des una ojeada antes de salir a hacer esos papelazos en internet", remató.

Entre el chucho y las ironías, Yessy soltó una pregunta seria: "¿Con qué gasolina tú montas ese carro?".

El video de Yessy recibió más de 1800 comentarios y más de 16 mil reacciones, y se ha compartido poco más de 4000 veces.

Sandro Castro ha aparecido en las redes sociales en varias ocasiones especulando sus lujos y excesos, mientras el pueblo atraviesa una severa crisis económica y social.

En 2019, durante una crisis de escasez de combustible, el joven compartió una foto del tanque de su carro lleno de gasolina. En esta ocasión, Sandro dijo que "nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa", mientras alardeaba con su carro por una carretera cubana.

