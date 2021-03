¡La famosa cantante cubana Camila Cabello está de cumpleaños!

La famosa cantante y compositora cubana Camila Cabello está cumpliendo este 3 de marzo 24 años, una edad a la que ha llegado convertida en una de las artistas más importantes y exitosas del mundo de la industria musical internacional.

La artista ha comenzado a recibir en su día un sin fin de mensajes de felicitaciones por parte de sus admiradores de alrededor del mundo. Sin embargo, a la intérprete de Havana también le ha llegado una dedicatoria muy especial nada más y nada menos que de parte de su novio, el también famoso cantante Shawn Mendez.

El joven canadiense recurrió a su perfil de Instagram para enviar unas hermosas palabras a su chica poniendo de testigo a los casi 60 millones de seguidores que allí posee.

Para acompañar su dedicatoria, Shawn Mendez subió una preciosa fotografía en la que aparece él grabando a Camila Cabello con una cámara de vídeo y añadió el siguiente texto haciendo su pequeño pinito dentro del idioma español, lengua materna de la homenajeada:

"Happy birthday to the kindest, bravest and most beautiful person I’ve ever known. I love you more every day mi vida / Feliz cumpleaños a la persona más amable, valiente y hermosa que he conocido. Te amo más cada día mi vida", escribió el artista.

Nacida en Cojímar, La Habana del Este, en el año 1997, Camila Cabello se ganó desde muy temprana edad un puesto dentro de la música gracias a su talento y extraordinario registro vocal.

Hija de padre mexicano y madre cubana, a temprana edad sus padres decidieron dejar la isla para irse a vivir a México. Sin embargo, su vida se asentaría posteriormente en Estados Unidos. Junto a su madre Sinuhé Estrabao, Camila Cabello emigró a Miami (Florida) cuando tenía apenas 7 años de edad y un año y medio después su padre Alejandro Cabello se unió a ambas.

Desde muy joven, Camila Cabello siempre tuvo claro que quería ser artista y convertirse en toda una estrella. De ahí que cuando iba a cumplir sus 15 años y su mamá le preguntó qué quería para su fiesta de cumpleaños, no dudó en responder que deseaba hacer un casting para entrar en el popular concurso cazatalentos The X Factor, un gran paso que le cambiaría la vida.

Su entrada y posterior paso por el certamen le abrió las puertas al mundo del espectáculo musical e hizo que rápidamente se ganase el cariño y apoyo del público. Aunque fue eliminada, posteriormente recibió una llamada de la productora para que volviese al escenario y formarse parte del grupo que la lanzaría al estrellato, Fifth Harmony, junto a sus compañeras Dinah Jane, Ally Brooke, Lauren Jauregui y Normani Kordei.

En 2016 Camila Cabello decide dejar atrás Fifth Harmony para dar comienzo a su carrera en solitario. Se centró en su primer álbum y su fama como artista independiente ya era una realidad, pues ese mismo año apareció en la lista de Los 30 adolescentes más influyentes de 2016 de la revista Time.

Luego de estrenar varios sencillos en colaboración como Hey Ma junto a J Balvin y Pitbull y lanzar al mercado musical en 2017 su primer disco Camila, la artista no paró de cosechar éxitos. Dentro de ellos encontramos su tema debut Havana o Señorita junto a Shawn Mendez, entre muchos otros.

En 2019 llegaría su segundo álbum de estudio Romance. Tal y como comentó la propia Camila Cabello, este disco muestra su lado más personal, pues en sus canciones cuenta lo que vivió durante los dos años anteriores.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.