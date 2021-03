Haila comparte fotos de su adolescencia: "Me encantaría volver al pasado"

La cantante cubana Haila María Mompié se ha puesto nostálgica y ha tirado del baúl de los recuerdos para compartir con todos sus seguidores de las redes sociales dos fotografías antiguas en blanco y negro que forman parte de su adolescencia.

En las imágenes aparece la artista muy jovencita con el pelo corto, un estilo capilar que podemos ver que le ha acompañado prácticamente toda su vida, y posando de lo más sonriente mientras luce bailarinas, un short corto y una camiseta de rayas.

Según comentó La Diva del Son junto a la publicación, viendo esas instantáneas se ha dado cuenta de que le encantaría "volver al pasado" para volver a experimentar aquellos años en los que "era inmensamente feliz y no lo sabía".

"Me encantaría volver al pasado, no para cambiar las cosas, pero sí para revivir la época en que era inmensamente feliz y no lo sabía", dijo Haila.

En las últimas semanas, la intérprete de temas como Quién fue o Mala ha sacado a flor de piel su añoranza tanto por su pasado como por la tierra que la vio nacer: Las Tunas.

En las últimas publicaciones que ha hecho en sus perfiles de Instagram y Facebook, la artista se ha dejado ver muy conectada con sus raíces y dejando un tanto a un lado en sus post la acomodada vida en La Habana de la que casi siempre presume ante sus admiradores.

De hecho, el pasado mes de febrero Haila dejó la capital y se fue a pasar unos días a su ciudad natal para conectar nuevamente con sus raíces. Desde Las Tunas compartió una instantánea que fue muy comentada entre sus fanáticos por su inusual escena, pues en ella aparecía sentada en un parque descalza mientras le daba de comer a unas gallinas.

"Nada como volver a nuestras raíces, sentir otra vez que estás donde naciste (mi amado Amancio) es como una inyección de vida. Descalza, fumando tabaco, echando de comer a las gallinas. La verdad que para mi, a veces, es muy necesario para saber de dónde vengo y poner bien los pies en la tierra para saber hacia dónde voy. Porque la energía que recibes es única pues la naturaleza es muy sabia. Feliz lunes mis amores", expresó en su día junto a la foto.

Días atrás Haila volvió a sorprender a sus seguidores con una imagen un poco similar que también estaba llena de toques rurales. En esta ocasión se podía ver a la artista muy feliz subida encima de un tractor.

