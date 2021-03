Randy Malcom comparte un precioso vídeo cantando "Patria y Vida" junto a su hijo

La popular canción Patria y Vida interpretada por los artistas cubanos Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, no solo ha conquistado a millones de isleños de dentro y fuera de isla, sino también a los más pequeños de casa.

Uno de ellos ha sido el hijo del propio Randy Malcom, uno de los integrantes del dúo Gente de Zona, quien según su padre a su retoño le encanta el sencillo y siempre le pide que se la ponga para poder cantarlas juntos.

Precisamente esta tierna escena es la que ha protagonizado el cantante urbano junto a su pequeño, en un vídeo que el artista ha compartido con todos sus seguidores de Instagram y en el que aparecen ambos interpretando Patria y Vida.

"Su español no es nada perfecto pero le encanta Patria y Vida. Me pide que la ponga y la canta a su manera", comentó Randy Malcom junto al audiovisual que se ha robado el corazón de sus simpatizantes.

"Qué bello", "Ay me encanta ese niño", "Qué bonitos por favor", "Me lo como, es que es bello", "Precioso ese vídeo", "Dulzura pura", "Ese niño es una belleza, Dios te lo bendiga", "Qué derroche de amor", "Una de las cosas más bonitas que he visto hoy" o "Así es, Patria y Vida y desde pequeñito, es todo un campeón", son algunos de los comentarios que le han dejado los admiradores de Randy Malcom en el post del vídeo que ya acumula miles de reproducciones.

Patria y Vida, por su parte, se lanzó hace dos semanas en el canal de YouTube de Yotuel Romero, exintegrante del grupo Orishas, y hasta el momento ha logrado acumular casi 3 millones de visualizaciones en la mencionada plataforma.

Tanto el sencillo como el videoclip, el cual fue dirigido por el talentoso realizador cubano Asiel Babastro, ha logrado traspasar fronteras, se ha convertido en todo un himno de libertad para los cubanos y ha supuesto un importante impulso para desenmascarar a nivel internacional al gobierno comunista de la isla.

