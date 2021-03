Luis Manuel Otero cree que Cuba cambió: "Nunca un Castro había pedido disculpas por su buena vida"

El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, huelguista de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro y líder de esta organización, declaró que hay un cambio en Cuba. Señaló que nunca se había visto a un Castro pedir disculpas.

"¡Cuba cambió!!! En 62 años nunca un Castro, o dirigente, ha pedido disculpas públicas por su buena vida, mientras el pueblo se hunde en la miseria", dijo Otero en su perfil en la red social Twitter.

El artista independiente se refería a las disculpas públicas hechas por Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, tras el escándalo que ha suscitado en las redes sociales un vídeo en que se le ve conduciendo un Mercedes Benz y diciendo que es un hombre sencillo, pero que tiene que sacar a pasear sus jugueticos, en alusión al carro de lujo.

Sandro Castro dijo en su perfil de Instagram que el objetivo de sus palabras era pedir una disculpa a los cubanos, dentro y fuera de la isla, así como a toda persona que se haya sentido ofendida con su vídeo conduciendo un Mercedes Benz.

"Ese video yo no lo publiqué, yo solo lo puse en mis estados de WhatsApp, para mis contactos cercanos, de confianza y allegados a mí, pero por razones en contra de mi voluntad trascendió a otros medios. (...) El carro en el que yo grabo el video es de un conocido mío que me lo prestó, ya que a mí me gustan los autos, para yo probarlo", dijo el joven.

Aunque Otero define el acto de Sandro Castro como un indicador de cambios en Cuba, algunos de los seguidores del artista independiente le alertan en Twitter que puede no ser necesariamente esa la realidad.

"Ya no pueden ocultar más el sol con un dedo. Las redes los dejaron fuera de combate. Ya sabemos cómo esos zánganos viven a costa de la miseria de toda Cuba. No perdamos el foco, no queremos disculpas. Queremos que se vayan. Basta ya de doble rasero y de beneficios solo para ellos", dice un cubano.

Otra persona indicó que en verdad Sandro Castro no pidió ninguna disculpa por su buena vida, sino por publicarla. En este sentido la plataforma utilizada para hacerlo (Instagram) tampoco es de alcance popular en la isla como para que el mensaje llegara a todo el pueblo cubano.

Otro usuario indicó que el verdadero objetivo de filtrar un vídeo de este tipo es desviar el debate en las redes sociales, que hasta el momento estaba centrado en el profundo impacto de la canción Patria y Vida, convertida en el himno de quienes quieren un cambio social en Cuba.

Muchos cubanos desconfían y ven la mano de la Seguridad del Estado y sus retorcidas estrategias de comunicación en el asunto, pues por más de 60 años han manipulado la opinión pública en la isla, utilizando a la gente como peones de ajedrez. Por eso quizás un ciudadano respondió a Otero Alcántara que no se puede creer en nada.

Independientemente de las múltiples lecturas que puedan tener las disculpas de Sandro Castro, lo cierto es que la difusión del video en que maneja el Mercedes Benz desató una ola de críticas en las redes sociales y medios independientes cubanos, en especial porque ocurre en un momento en que el país atraviesa una aguda crisis con carencias de todo tipo.

Por su parte Otero Alcántara, se mantiene activo como líder del Movimiento San Isidro (MSI). Una de sus acciones más recientes fue colgar un cartel con las palabras “Patria y Vida” en la cámara que lo vigila desde el frente de su casa en La Habana Vieja, como apoyo al tema musical de Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky.