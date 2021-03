Sandro Castro pide disculpas a todos los cubanos: El carro no es mío, soy una persona sencilla

Sandro Castro, el nieto del dictador cubano Fidel Castro, se disculpó públicamente con todos los cubanos, tras la polémica causada luego de que saliera a la luz un video en el que especulaba en un Mercedes-Benz, en un momento de crisis como el que atraviesa el país.

"El objetivo de mis palabras es pedir una gran disculpa a los cubanos que están dentro de Cuba, fuera de Cuba, personas cercanas a mí, familiares míos, toda aquella persona que se haya sentido ofendida por el video que está repercutiendo en las redes sociales en estos últimos días", dijo el joven Castro en un video compartido en su cuenta de Instagram.

"Ese video yo no lo publiqué, yo solo lo puse en mis estados de Whatsapp, para mis contactos cercanos, de confianza y allegados a mí, pero por razones en contra de mi voluntad ese video trascendió a otros medios", sostuvo.

"El carro en el que yo grabo el video es de un conocido mío que me lo prestó, ya que a mí me gustan los autos, para yo probarlo", agregó.

Según el nieto del dictador cubano, cuando se refirió a los "juguetes" que tenía en casa, lo dijo en broma, "porque definitivamente el carro no es mío", insistió.

"Pido unas disculpas muy sinceras para todo el que malinterpretó eso o lo pudo ofender. Me disculpo ante todos", dijo.

El joven también aclaró que está circulando en la red social Twitter una cuenta falsa a su nombre.

"Yo no tengo ni Twitter ni Facebook, solamente Instagram, y no me interesan ni las redes sociales ni la popularidad, soy una persona sencilla y así es como me considero, y las personas allegadas a mí saben que lo que estoy diciendo es verdad", sostuvo.

En el polémico video, Sandro aparece manejando el auto en una carretera de la Isla: "Papi, miren lo que toca papi, porque tu sabes que nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa", se le oye decir.

"Esto es cosa gorda mi gente, para que no se equivoquen", dice.

Las imágenes del nieto más visible de los Castros han despertado la indignación de muchos cubanos que se han sentido ofendidos por el lujo que por años ha ostentado la familia, cuando el resto de los ciudadanos padecen de una férrea escasez.

Sobre este hecho, la periodista independiente Mónica Baró expresó: "Sin dudas, la Revolución Cubana se hace sólo con los humildes y para los humildes. Para los miembros de la familia Castro, la Revolución Cubana no existe. Mientras Raúl y Fidel se pasaron décadas pidiendo esfuerzos y sacrificios al pueblo de Cuba, le prohibieron todo lo que les pasó por la mente, desde comunicarse con familiares en el exterior hasta entrar a un hotel o tener una línea de celular, su familia vivía entre privilegios".

Por su parte, el cantante cubano Israel Rojas dijo que el video del joven se trata “solo" de "la estupidez de un inmaduro”, aunque admite que es un video “grosero, irresponsable e irrespetuoso”.

También han sido motivo de debate en las últimas horas otros lujos, beneficios y hasta excesos de los que disfruta el joven Castro, como ser el dueño de los bares Efe y Fantaxy, en La Habana, o patrocinar un certamen de belleza clandestino "con el único fin de reclutar jóvenes cubanas para que participen en sus fiestas privadas y orgías".