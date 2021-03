¿Cómo está el turismo en Cuba?

El Ministerio de Turismo en Cuba (MINTUR) impulsa una campaña para vender la temporada de invierno. Asegura que todos los visitantes se podrán vacunar contra el coronavirus en la isla, pero lo cierto es que en marzo no todo es color de rosas.

VaCuba elaboró un resumen de las informaciones más actuales sobre turismo en Cuba, para los viajeros que buscan ofertas de vuelos a La Habana en medio de esta crisis del coronavirus que atraviesa el mundo.

Se mantiene la reducción de vuelos desde Estados Unidos

El Estado cubano impuso el pasado 6 de febrero una reducción de vuelos procedentes desde Estados Unidos, así como las salidas desde La Habana hacia Miami. Alegaron que la decisión respondía al aumento de casos de coronavirus en el país, vinculados a viajeros internacionales.

La medida se mantendrá por tiempo indefinido, pues aún no han conseguido bajar suficientemente la tasa de incidencia del coronavirus en Cuba que es de 109,3 por cien mil habitantes. Los territorios más afectados por la pandemia en la actualidad son La Habana, Mayabeque y Pinar del Río.

Varadero solo para extranjeros

En la última semana de febrero, bajo el pretexto de frenar los contagios de coronavirus, el gobierno prohibió a residentes de otras provincias cubanas visitar la playa Varadero. El acceso a la península permanecerá restringido en tanto la provincia Matanzas esté en fase de transmisión autóctona limitada.

En semanas recientes habían muchas personas que no se hospedaban en hoteles pero iban a bañarse en la playa o hacían compras en la red de tiendas de Varadero. Las autoridades locales consideraron que esa práctica podía aumentar la transmisión del virus y pidieron que incluso los residentes cercanos al municipio eviten visitar el balneario.

Varadero bajó su categoría entre las mejores playas del mundo

Los premios Travelers' Choice Best of the Best, organizados por la web de viajes TripAdvisor, posicionan a 2 playas de Cuba entre las 25 mejores del mundo. Se trata de Cayo Santa María y Varadero, pero la segunda bajó de categoría con respecto a años anteriores.

Las playas de Cayo Santa María ocupan la segunda posición de la lista, mientras Varadero desciende desde el puesto 2 que consiguió en 2019, a la posición 12 en el 2021. Esta caída se supone que puede estar relacionada con el mal criterio que han expresado muchos clientes en la web TripAdvisor, sobre la gestión hotelera en la península Hicacos.

Turismo de salud en Cuba: Las vacunas entran en fase III

Soberana 02, la principal candidata a vacuna del coronavirus en Cuba, recibió esta semana la autorización para iniciar la tercera y última etapa de ensayos clínicos. Su eficacia se probará en humanos, residentes en varios municipios habaneros. Esta es la primera posible vacuna latinoamericana que avanza a la última fase de pruebas.

El gobierno cubano asegura que posee 5 candidatos vacunales en distintas fases. No está confirmada aún la efectividad de ninguno de ellos, pero las autoridades del país han comenzado a organizar una campaña de cara a potenciar la imagen de Cuba como destino para el turismo de salud.

MINTUR sostiene su campaña de invierno en las vacunas cubanas

La campaña publicitaria del MINTUR pretende vender la imagen de Cuba como destino para vacunarse contra el coronavirus. Se puede ver en sus redes sociales y en TeleSur, con un mensaje directo: "Playas, Caribe, mojitos y vacunas, todo en un mismo lugar". La publicidad está dirigida a viajeros potenciales en todo el mundo.

La estrategia de desarrollo del turismo de salud en Cuba se presenta en un contexto sanitario sumamente complejo. Los hospitales cubanos muestran signos de carencia de personal y recursos, la población sufre el déficit de medicamentos y se ha reportado en febrero la mayor cantidad de muertes en un mes por coronavirus, desde que empezó la pandemia.

Menos opciones de vuelos a La Habana y más deseos de que todo cambie

Muchos cubanos están deseosos de que la situación de Cuba cambie para poder reunirse con sus familiares. En tanto avanzan en todos los países las campañas de vacunación, crecen las esperanzas de que la crisis sanitaria amaine y con ello mejoren las opciones de vuelos a La Habana.

Las personas deben viajar a Cuba, aún en tiempos de coronavirus, pueden encontrar en VaCuba todos los servicios necesarios. La compañía tramita pasaportes cubanos, ofrece las mejores opciones de vuelos, e incluso puede ayudarte a elegir un hospedaje acorde, para que tus próximos vuelos a La Habana sean la mejor experiencia posible.