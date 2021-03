Gobierno cubano celebra su quinto candidato vacunal contra el coronavirus, la Soberana 01 A

Cuba todavía no cuenta con ninguna vacuna contra la pandemia del coronavirus que haya completado todas las fases de prueba, pero el gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro celebra este miércoles la creación de un quinto candidato vacunal.

El mismo fue bautizado con un nombre tan poco original como Soberana 01 A (Ya han lanzado antes los proyectos de Soberana 01 y Soberana 02, primeros candidatos en ser anunciados). “Otro hit de nuestra Ciencia”, así lo calificó en Twitter el gobernante cubano Díaz-Canel.

“De las vacunas Pfizer, Moderna y Jhonson & Jhonson nunca se habló nada hasta que se demostró que eran efectivas. Esas vacunas fueron las efectivas de decenas que fallaron. Sin embargo, a SOBERANA MAMBISA... las aplauden sin saber siquiera si son seguras. No las eleven tanto, que más grande será su caída”, advirtió una usuaria en esa red social.

Según la información en el Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, el diseño de la fase I del estudio de Soberana 01A incluye a 60 personas de entre 19 y 59 años, saludables y sin contacto con casos positivos de COVID-19.

Se espera —dice el informe— que la administración del producto sea segura, con no más de un 5% de individuos con eventos adversos graves (EAG).

Los primeros meses de 2021 han sido los peores de la crisis sanitaria, con cifras récord de fallecidos y casos confirmados desde el comienzo de la pandemia en la isla hace aproximadamente un año, en marzo de 2020. No obstante, en febrero el gobierno anunció que apostaría a la producción nacional de una vacuna y no contemplaría la importación de dosis, debido a que no había suficientes y resultaban muy caras.

A tono con tal línea política, este mes las autoridades darán inicio a la tercera etapa de pruebas de la vacuna Soberana 02. El director general del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), doctor en Ciencias Vicente Vérez Bencomo, dijo a la prensa oficialista que el candidato tiene un alto grado de seguridad y fiabilidad, demostrado en los ensayos precedentes.

Vérez añadió que dichos valores han sido reconocidos por las instancias reguladoras de esos productos a nivel nacional e internacional. A finales de febrero, el grupo empresarial de biotecnología nacional BioCubaFarma produjo el primer lote de 150 mil dosis de Soberana 02.

Durante las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), reportó 5 muertes adicionales por coronavirus y 914 nuevos contagios. Con la adición de estas cifras, se elevaron a 333 los fallecidos en el país y a 52 501 los contagios.

Se mantienen ingresados en centros de aislamiento y en hospitales cubanos para vigilancia clínica epidemiológica 19 100 pacientes. De ellos son sospechosos de tener la enfermedad 3 116 y son casos activos 4 486.