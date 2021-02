Dos playas de Cuba entre las 25 mejores del mundo según TripAdvisor

Dos playas de Cuba, Cayo Santa María y Varadero, están incluidas en la lista de las 25 mejores del mundo, según indican los premios Travelers' Choice Best of the Best, organizados por la web de viajes TripAdvisor.

La playa Cayo Santa María se posicionó en el segundo lugar de la lista, detrás de Whitehaven Beach, una hermosa playa de Isla Whitsunday, en Australia. En la tercera posición se ubicó una playa brasileña, Baia do Sancho que se encuentra en Fernando de Noronha, un archipiélago del Estado de Pernambuco situado en la costa noreste del Brasil.

“Arena blanca e increíblemente fina, aguas tranquilas y una brisa agradable. Este sitio es el paraíso. Hay días en que se ven peces o incluso delfines a poca distancia” es el texto que identifica en la lista de TripAdvisor a la Playa Cayo Santa María.

El más importante polo turístico de sol y playa en Cuba, Varadero, si bien consiguió estar en la veraniega lista de TripAdvisor, bajó considerablemente su posición con respecto a años anteriores.

En el 2021 Varadero ocupa el puesto número 12, detrás de Playa de Cofete, en Morro del Jable, en Canarias, España; y seguida por Playa de Falésia en Olhos de Água, en Portugal, en el puesto 13.

“Un paisaje de postal. Arena fina y el agua más azul que he visto en mi vida” indica el mensaje que describe la belleza de Varadero en la lista de las mejores 25 playas de este 2021.

Sin embargo, en 2019 Varadero fue la segunda mejor playa del mundo según Traveller's Choice de TripAdvisor. En 2020 pretendía alcanzar la posición cimera de la lista, se sometió incluso a un importante vertido de arena para ser declarada playa ambiental, pero tuvo que conformarse con la posición novena.

Esta selección se basa en las opiniones, puntuaciones y opciones favoritas de los viajeros registrados en TripAdvisor. En este sentido puede bajar la puntuación por el mal criterio de muchos clientes sobre la gestión en Varadero de varias instalaciones hoteleras del Estado Cubano con compañías foráneas.

Las playas de Cayo Santa María y Varadero recibieron antes de la crisis del coronavirus casi dos millones de visitantes anualmente. En ellas se pueden desarrollar actividades náuticas como la pesca o el buceo.

Entre ambos polos turísticos de sol y playa el Estado cubano reporta alrededor de 70 instalaciones hoteleras y la mayoría de ellas tiene habitaciones de alto estándar.

TripAdvisor fundó en el 2002, los premios Travelers' Choice Best of the Best y son desde entonces el honor más alto que otorgan. La compañía continúa siendo la web de viajes y turismo de más renombre internacional.