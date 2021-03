Yuliet Cruz a sus amigos: "No me alcanzarían los espacios de mi casa para guardar todos los momentos que hemos vivido"

La actriz cubana Yuliet Cruz ha compartido en sus redes sociales unas preciosas palabras dedicadas a dos personas muy especiales en su vida, dos amigos que llevan a su lado nada más y nada menos que 23 años.

Se trata del realizador cubano Yeandro Tamayo y otra joven llamada Rachel, quienes para la artista ocupan un lugar muy importante en sus sentimientos. De ahí que en su dedicatoria, Yuliet Cruz asegura que no tendría lugar suficiente en su hogar para guardar todos los momentos que han compartido juntos, por lo que siempre tendrán un espacio en su corazón.

Para acompañar su escrito, la actriz publicó en sus perfiles de Facebook e Instagram una serie de imágenes antiguas en las que aparece en una playa en compañía de Yeandro Tamayo y Rachel. En una de las fotografías se puede apreciar además al cantante cubano Leoni Torres, esposo de Yuliet Cruz, quien fue el encargado de hacer de fotógrafo e inmortalizar las instantáneas en su día.

"No me alcanzarían los espacios de mi casa para guardar todos los momentos que hemos vivido desde que nos conocimos hace 23 años Rachel y Yeandro. El mejor lugar sigue siendo mi corazón, donde tengo todo el espacio del mundo. Leoni Torres mi amor, saliste en una sola foto porque eras de fotógrafo. Cuando aquello no había para hacernos selfie. Si no, hubiéramos salido todos", escribió la artista junto al post.

A día de hoy, Yeandro Tamayo sigue estando presente en la vida del popular matrimonio de artistas, sobre todo en la carrera artística de Leoni Torres.

El realizador ha sido el encargado de dar vida y dirigir la gran mayoría de los videoclips del cantante y de captar con su cámara la sensibilidad y las historias que se esconden detrás de las canciones del intérprete.

Ejemplo de ello ha sido el material audiovisual del sencillo Si fuera mía, bajo la batuta de Yeandro Tamayo, que lanzó Leoni Torres a finales del pasado mes de enero y que acumula casi un millón de reproducciones en el canal de YouTube del artista.

