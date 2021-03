Animalista cubano denuncia intención del gobierno de cobrar impuestos a quienes rescatan animales

El activista cubano por los derechos de los animales Dennis Valdés Pilar denunció la intención del gobierno de cobrar impuestos a quienes rescatan animales abandonados.

Valdés compartió fragmentos de un reporte del diario oficialista Juventud Rebelde donde Yobani Gutiérrez Ravelo, Director de Sanidad Animal y jefe del grupo de trabajo de política de bienestar animal, se refirió a los refugios para animales y "la opción de formar parte del trabajo por cuenta propia, pero estos deben cumplir los requerimientos necesarios, entre ellos alimentación y asistencia veterinaria", sostuvo.

Por su parte, el activista cubano contestó: "¿Refugios por cuenta propia? Debe ser una broma, una de muy mal gusto. ¿Ahora tendríamos en un futuro que pagarles impuestos por salvar animales, un bien social que ustedes se negaron hacer por años? VERGÜENZA".

"A ver si se enteran de una vez que los PROYECTOS SIN FINES DE LUCRO no pagan impuestos en ninguna parte del mundo, no son EMPRESAS PRIVADAS, no generan ganancias. No pretendan EMBOLSARSE parte de las donaciones destinadas a la compra de alimentos, medicinas y a la atención veterinaria para la esterilización y rehabilitación de animales que se rescatan a diario", agregó el animalista.

Por último, Valdés Pilar se pregunta: "¿Quieren monetizar, comercializar? Abran farmacias en cada una de las provincias. ¿Dónde está el Decreto-Ley?, dejen de demorarlo todo".

A finales de febrero el gobierno de Cuba aprobó el Decreto-Ley de Bienestar Animal, por el que ha estado abogando desde hace tanto tiempo el movimiento animalista en el país.

Luego de la presión ejercida tras una protesta en las inmediaciones del Ministerio de la Agricultura, los funcionarios accedieron a hablar con los activistas y prometieron una ley que “entrará en vigor a los 90 días posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la República”.

“Esta disposición normativa establece las obligaciones de las instituciones y las personas naturales respecto a la protección y cuidado de los animales, y contribuirá a concientizar a la población en el respeto y la tenencia responsable de los mismos”, dice un comunicado del MINAGRI.