Lisandra Silva pide ayuda para denunciar crueles mensajes hacia su hijo Noah

La modelo cubana Lisandra Silva se cansó de los constantes y crueles mensajes que recibe sobre su hijo Noah, fruto de su relación con el bailarín chileno Raúl Peralta, y ha decidido pasar de ignorarlos a tomar cartas en el asunto.

La ex chica reality pidió ayuda en redes sociales para que alguno de sus seguidores en Chile, donde vive desde hace un tiempo, la asesore en cuanto a cómo denunciar legalmente a los usuarios de Instagram que la bombardean de dañinos mensajes con frecuencia.

Lisandra compartió en este caso varias capturas de los mensajes de la usuaria Saskia Yendraka, en las que se leen mensajes como "Qué feo tu bebé", "Está bien feíto tu monstruito", "Que feo es tu bebé, es feísimooooo".

Lisandra Silva / Historias de Instagram

"¿Qué se hace en estos casos? ¿Se denuncia, se eleva el caso, se les baja el Instagram por incitar al odio y al bullying? Que alguien me explique porque a mí no me cabe en la cabeza", preguntó Lisandra a sus seguidores en sus historias de Instagram.

Lisandra Silva / Historias de Instagram

En otra de sus historias, compartió una foto del pequeño Noah durmiendo y escribió: "No entiendo cómo alguien puede decir algo feo de mi bebé o de cualquier otro bebé en el mundo".

Lisandra Silva / Historias de Instagram

"Cuánta maldad hay en el mundo. Estas personas no merecen tener un perfil de internet haciéndole bullying a un pequeño indefenso. Me da rabia", había dicho ya hace unos pocos días la modelo cubana, al mostrar en sus redes otra avalancha de insultos a su bebé.

Desde finales del año pasado, Lisandra ha estado denunciando el bullying constante hacia su pequeño y cuestionando a las personas que son capaces de decir palabras tan crueles a un bebé. Ahora, la modelo ya perdió la paciencia y quiere emprender otras acciones contra quienes atacan a diario a Noah.

Lisandra Silva y Raúl Peralta dieron la bienvenida al mundo a su hijo Noah el 28 de mayo de 2020 y desde entonces la pareja se ha mostrado radiante de felicidad en su nueva etapa como padres. Con frecuencia comparten felices momentos con su bebé en las redes y siempre se muestran cargados de energía positiva y buenas vibras para sus seguidores.

