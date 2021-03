"A mí que me importa": el tema del reguetonero cubano Harryson que está viral en TikTok

A mí que me importa es el nuevo éxito del reguetonero cubano Harryson, que se ha disparado en las redes sociales y está viral en la popular plataforma de video corto TikTok.

"A mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hagas no me interesa, metida en todo no vives tu vida...", es parte del fragmento que se ha viralizado y que ha sobrepasado las fronteras de la comunidad virtual cubana, con la suma de muchos usuarios de TikTok de otros países de Latinoamérica.

Mientras algunos han elegido el pegajoso tema, que también está sonando ya en toda Cuba, para hacer coreografías tanto en grupos, familia o de forma individual, otros lo han usado para responder a críticas o dedicarlo a quienes hablan de ellos, acompañando el fragmento de video con textos como "Cuando hablan de mí", "Cuando me critican porque me gusta el reguetón" o "Cuando alguien opina de mi vida sin yo preguntarle".

En dos semanas, la canción pasó del número 189 a la posición número 29 en las listas de canciones más populares en Miami.

Miami Chart

A mí que me importa se estrenó el pasado 6 de febrero y, además de su pegajoso ritmo de reparto, el estribillo está inspirado en el popular They Don't Care About Us, de Michael Jackson. En YouTube, el tema suma casi medio millón de reproducciones.

Harryson Pérez Muñoz, de 25 años y que también se hace llamar Harryson El Pesao, es uno de los exponentes del género urbano cubano actual más pega'os en Cuba. Entre sus temas más populares están Sin Cordura, con el Chulo; Brujería y 4 Cosas, junto a Yomil y El Dany y La Botella, con El Chacal.

