Yulien Oviedo pide disculpas a Miami y reconoce que en Cuba sí hay una dictadura

El cantante cubano Yulien Oviedo pidió disculpas a Miami y se retractó de las declaraciones en las que afirmaba que en Cuba no hay una dictadura, lo cual ofendió a muchos cubanos de todo el mundo.

"Esto me tiene a mi, a mi familia y a mi equipo de trabajo desconcertados, por yo no haber dado la respuesta correcta que debí haber dado en ese momento", dijo el músico cubano a Telemundo 51.

"Sinceramente no me sentí capacitado para responderle esa pregunta a esa persona, di la respuesta equivocada. Si los ofendí, pido aquí desde lo más profundo de mi corazón mis más sinceras disculpas, porque no fue eso lo que quise decir", sostuvo.

Seguidamente, el cantante reconoció que en Cuba existe una dictadura: "Desafortunadamente en mi país sí existe una dictadura, por la represión con las personas, los policías dándole golpes a las mujeres, es una cosa que no apoyo, no apoyo lo mal hecho".

En la entrevista, la periodista de Telemundo 51 le preguntó por su posición frente a los actos violentos del ministro de Cultura Alpidio Alonso contra los jóvenes artistas el pasado 27 de enero.

"Lo que estuvo mal por parte del ministro fue la poca tolerancia que hubo, tenía que haber aceptado el diálogo con los muchachos, pienso que las personas hablando se entienden, para eso somos seres humanos", indicó.

El pasado mes Oviedo dijo en una entrevista con el personaje incógnito que se hace llamar en redes sociales "Un Martí To' Durako", que no creía que en Cuba hubiera una dictadura.

"Tengo que leerme el concepto de dictadura para ver si lo considero así. Hay cosas de Cuba ahora mismo que están muy fuertes, he visto episodios de represión un poco fuertes, no tenía que haberse llegado a eso, pero pienso que dictadura fue Hitler, que sí mataba a la gente", expresó el artista.

A raíz de estas declaraciones la gerencia de La Mesa Restaurant, en Miami, decidió cancelar el concierto que tenía programado Yulien Oviedo.

"De inmediato damos por cancelado el show. Agradecemos que antes de causar esa magnitud de comunicación negativa, nos contacten con anterioridad. Hagan público nuestro abrazo al pueblo de Miami, donde vivimos y hacemos crecer nuestra familia", transmitieron los dueños del lugar en un mensaje.

En la entrevista de Telemundo, la periodista le preguntó a Oviedo si tenía algún vínculo con el gobierno cubano, a los que este respondió: "¿Cómo la gente puede pensar que yo tengo algún vínculo con el gobierno? Ni con el gobierno de Cuba ni con el de Estados Unidos ni con ninguno, yo me gobierno yo y pienso por mí mismo", dijo.

Sobre la canción "Patria y Vida", Oviedo duda en si algún día entre al estudio a grabar una tema como ese, aunque envió saludos a sus colegas Gente de Zona, Yotuel, Descemer, Maykel Osorbo y El Funky.

El cantante, quien vive en Estados Unidos, dijo que a raíz de sus declaraciones ha recibido amenazas de muerte, bullying, acosos, por lo que tuvo que irse a pasar un tiempo a otra ciudad del país.