Cancelan concierto de Yulien Oviedo en Miami por decir que en Cuba no hay una dictadura

Los dueños del restaurante La Mesa, en Miami, cancelaron el concierto de Yulien Oviedo previsto para el 18 de marzo, debido al revuelo que han generado sus declaraciones de que no cree que en Cuba haya una dictadura.

Desde el programa Hola! Ota-Ola, del presentador cubano Alex Otaola, se impulsó una campaña de reclamo a la gerencia del restaurante para pedir que valoraran la realización del concierto de Yulien en su establecimiento.

"Como Yulien Oviedo es un artista cubano que no sabe que en Cuba hay una dictadura, como Yulien Oviedo es un artista cubano que prefiere ir a cantar en Cuba y cumplir con los requerimientos de la Seguridad del Estado y solo le interesa venir aquí [EE.UU.] a hacer dinerito para gastárselo allá, nosotros impulsamos el hashtag #CancelenAYulienOviedo", dijo Otaola en su show.

Ante la avalancha de peticiones, hashtags y llamadas de los seguidores del influencer, la gerencia de La Mesa Restaurant decidió cancelar el concierto y le envió un mensaje a Otaola.

"No conocíamos lo sucedido con el artista en común...De inmediato damos por cancelado el show. Agradecemos que antes de causar esa magnitud de comunicación negativa, nos contacten con anterioridad. Hagan público nuestro abrazo al pueblo de Miami, donde vivimos y hacemos crecer nuestra familia", dice el mensaje.

El restaurante La Mesa comenzó hace poco tiempo a ofrecer su espacio para presentaciones de artistas cubanos residentes en la ciudad de Miami. El concierto de Yulien, que reside en Cuba, era parte de su gira Tour Change USA, por Estados Unidos.

CiberCuba se comunicó con Yulien Oviedo a propósito de la cancelación de su concierto, pero el artista no respondió.

El excantante de la Charanga Habanera dijo a principios de febrero en entrevista con el personaje incógnito de la comunidad virtual cubana Un Martí To' Durako, que no creía que en Cuba hubiese una dictadura.

Yulien dijo que, para poder responder si en Cuba había una dictadura, tenía que leerse bien el concepto, pero no creía que fuera así, porque "dictadura fue Hitler, que sí mataba a la gente".

"Yo tengo que leerme bien el concepto, pero no creo, no creo, hay sus cosas, y te digo, la situación está muy difícil pero se han visto episodios de represión, en las colas, gente que está sentado en un parque y les ponen multas. Tengo que ver el concepto pero yo no creo que sea una dictadura", dijo Yulien.

El rapero cubano Michael Marichal explotó contra Yulien Oviedo por decir que una dictadura fue la de Hitler "que sí mataba a la gente" y dijo que debía pedirles disculpas a los sobrevivientes del remolcador 13 de Marzo, a los hijos de los fusilados y a los presos políticos por sus palabras.

