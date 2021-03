Cura cubano denuncia ataques por meterse en política: "El mal no triunfará para siempre"

El sacerdote católico camagüeyano Fernando Galvéz denunció las críticas que lo han cuestionado por meterse en política.

Galvéz aseguró que ante la “grave crisis por la que estamos pasando como Nación”, los sacerdotes no deben estar ajenos a la realidad de Cuba, aclaró en Facebook.

“Desde hace varios días me llegan comentarios cada vez más insidiosos, sobre mi persona, y sobre la Iglesia en general a la cual está obviamente ligada mi persona”, dijo el cura.

“La desesperación por desacreditarme ante el pueblo los ha llevado a torpezas tan evidentes que, lo que debió ser un secreto, ya es un clamor que intimida a los más débiles y estimula a los más libres y despiertos”, agregó el padre para sobe los ataques que ha recibido por hablar de política en sus sermones.

Para los que se preguntan “¿y por qué el cura se tiene que meter en política?”, dijo, a lo que Gálvez respondió que los sacerdotes no sólo debían “hablar de rezos, y exponer a Dios y la vida de la gracia de una manera morfinómana en términos insulsos o dulzones”, sino también “iluminar a nuestro pueblo hablando claramente de nuestra realidad”.

A propósito de las críticas, el cura camagüeyano recordó estas palabras de Mahatma Gandhi: “Mi profundo respeto a la verdad me llevó a la política, y puedo decir sin duda alguna, pero con toda humildad, que la persona que dice que la religión no tiene nada que ver con la política, no sabe lo que significa la religión”.

De acuerdo con Gálvez, “la visión cristiana de la persona y el mundo es el objeto de las organizaciones de derechos humanos y un impulso para vivir los altos niveles de democracia que hoy podemos ver en algunas regiones del mundo”, escribió.

El cura consideró que cada cubano de cualquier creencia u orientación política debe estar comprometido con la democracia y la fe, más allá de cualquier proselitismo.

Tras un largo escrito, el sacerdote demostró el hecho de cómo la fe y el ejercicio religioso demandaban de responsabilidad y de una conducta humana ejemplar sin importar las consecuencias.

“Consecuencias mucho más graves tuvieron las palabras y acciones del Señor propinadas por la clase dirigente de Israel, y hoy las agradecemos y celebramos como el alto precio que pagó el Redentor por nuestra salvación”, dijo el religioso.

El sacerdote aclaró que el compromiso con temas sociales políticos y morales “traerá problemas y privaciones”, pero que no había “que temerle a ello”, pues “el mal no triunfará para siempre, es una promesa de Dios”, subrayó

Fernando Gálvez ha denunciado la crisis económica y de valores que atraviesa Cuba actualmente en pasadas ocasiones, y ha convertido sus sermones en un arma de justicia.

Recientemente, denunció en redes sociales las estanterías vacías de un agro mercado en Camagüey completamente desabastecidas durante las fiestas de fin de año.

Los sacerdotes de Camagüey cuentan con una larga tradición de justa crítica social a través del catolicismo. En diciembre de 2020, Alberto Reyes, párroco del poblado camagüeyano de Guáimaro, llamó a los cubanos a perder el miedo para luchar a favor del cambio y en contra de la miseria que atraviesa el país.

Entre los más respetados sacerdotes camagüeyanos, se encuentra el padre Castor José Álvarez Devesa, quien ha desempeñado un papel importante en la crítica del sistema político cubano a través de los valores cristianos de humanismo, solidaridad y democracia.