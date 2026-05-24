Religiosos cubanos aseguran que no importan Trump, Raúl ni Díaz-Canel: «Es tiempo de volver a Cristo»

Tres jóvenes cristianos recorrieron el Prado de Cienfuegos predicando a voz en cuello un mensaje que sacudió las redes sociales: la libertad de Cuba no vendrá de ningún político ni sistema, sino de un cambio espiritual.
«No Trump, no Díaz-Canel y no Raúl. Solamente es Cristo», declararon mientras caminaban por la principal avenida cienfueguera hasta llegar al Malecón, con las calles aledañas completamente desiertas.
El escenario del video lo dice todo: el Prado de Cienfuegos, normalmente un paseo concurrido, aparece vacío. La crisis de combustible que azota a Cuba en mayo de 2026 ha vaciado el espacio público.
Sin transporte, sin dinero y con calor extremo agravado por apagones que superan los 2,000 MW de déficit diario, la gente se encierra en casa, pero estos tres jóvenes decidieron salir y convertir esas calles desiertas en su púlpito.
«De nada sirve que cambie el gobierno si seguimos con los mismos pensamientos atrasados. Renunciamos al orgullo, Padre. Intervén en esta ciudad. Cristo es el Señor. Es tiempo de volver a Cristo», proclamaron los predicadores en el video.
Su mensaje es radical en su sencillez: capitalismo o socialismo, todos los gobiernos son corruptos, y el único que puede cambiar el corazón humano es Cristo.
El video no pasó desapercibido para el perfil de Facebook «Las Cosas de Fernanda», identificado por medios independientes cubanos como vinculado al MININT en Cienfuegos.
En lugar de ignorar o denunciar a los jóvenes, el perfil publicó un extenso análisis teológico-político para rebatir su mensaje, citando a Calvino y múltiples pasajes bíblicos.
El perfil calificó la postura del video como «espiritualismo desencarnado, que neutraliza la responsabilidad política y social», y argumentó que «la Biblia no enseña que todos los gobiernos sean igualmente corruptos».
Al final, el texto concluye con un tono aparentemente conciliador: «Respetamos la fe de estos chicos... pero esto no se hace atacando el credo de otros, sino sumando y multiplicando, atendiendo al desvalido, dando amor».
La estrategia es llamativa: el aparato de propaganda del régimen no reprime ni censura el video, sino que intenta encauzarlo ideológicamente con argumentos religiosos, lo que revela que el crecimiento del evangelismo en Cuba es percibido como un fenómeno que debe ser contrarrestado con un relato propio.
La reacción de los cubanos en los comentarios
Los comentarios al video recibieron reacciones divididas. Una usuaria defendió a los predicadores: «Lo que hicieron fue predicar a Cristo y enseñar a este pueblo que separados de Dios no se logra nada».
Otra persona respaldó la tesis central del mensaje de los cristianos: «Solo dime un sistema de gobierno que no sea corrupto, dime uno en la historia. Tanto Izquierda como Derecha están en el mismo saco delante de Dios».
Otros fueron críticos y calificaron el video de la predicación como un «espectáculo en medio del Prado por tres pacientes de psiquiatría». También hubo quien señaló que los jóvenes creían que «la única religión que existe es la suya».
El contexto de represión religiosa en Cuba es severo. La Alianza de Cristianos de Cuba denunció 996 acciones represivas contra líderes religiosos en 2024.
En marzo de 2026, el pastor evangélico Rolando Pérez Lora fue detenido en Matanzas por agentes de la Policía política sin que se informaran las causas de su arresto.
Preguntas frecuentes sobre el mensaje religioso en Cuba y su contexto político
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el mensaje central de los jóvenes cristianos en Cuba?
El mensaje central de los jóvenes cristianos en Cuba es que la verdadera libertad y el cambio no vendrán de ningún sistema político, sino de un cambio espiritual hacia Cristo. Estos jóvenes predican que tanto el capitalismo como el socialismo son corruptos y que solo Cristo puede transformar el corazón humano. Este mensaje ha resonado en un contexto de crisis económica y social en la isla.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la predicación de estos jóvenes?
El gobierno cubano, a través de perfiles vinculados al MININT y las FAR, no reprimió ni censuró directamente el video de los jóvenes, sino que respondió con un análisis teológico-político para rebatir su mensaje. Trataron de encauzar el mensaje ideológicamente, sugiriendo que la Biblia no enseña que todos los gobiernos sean igualmente corruptos. Esta estrategia refleja un reconocimiento del crecimiento del evangelismo como un fenómeno a contrarrestar con un relato propio.
Publicidad
¿Qué papel juegan las redes sociales en la difusión del mensaje cristiano en Cuba?
Las redes sociales son una herramienta crucial para la difusión del mensaje cristiano en Cuba, permitiendo que estos jóvenes lleguen a una audiencia más amplia, tanto dentro como fuera de la isla. A través de plataformas como Facebook, videos y mensajes sobre la necesidad de un cambio espiritual han generado debates intensos, apoyo y también críticas, mostrando las divisiones y la diversidad de opiniones entre los cubanos.
Publicidad
¿Cuál es el contexto social y económico de Cuba que enmarca el mensaje de los jóvenes cristianos?
Cuba enfrenta una crisis económica severa, caracterizada por la falta de combustible, alimentos y medicamentos, y cortes de electricidad prolongados. Esta situación ha provocado un clima de descontento social y desesperanza, lo que refuerza el mensaje de los jóvenes cristianos de buscar soluciones espirituales. Además, el régimen cubano enfrenta críticas tanto internas como externas por su manejo de la situación y por no priorizar el bienestar del pueblo cubano.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.