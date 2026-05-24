Religiosos cubanos aseguran que no importan Trump, Raúl ni Díaz-Canel: «Es tiempo de volver a Cristo»

Tres jóvenes cristianos recorrieron el Prado de Cienfuegos predicando a voz en cuello un mensaje que sacudió las redes sociales: la libertad de Cuba no vendrá de ningún político ni sistema, sino de un cambio espiritual.

«No Trump, no Díaz-Canel y no Raúl. Solamente es Cristo», declararon mientras caminaban por la principal avenida cienfueguera hasta llegar al Malecón, con las calles aledañas completamente desiertas.

El escenario del video lo dice todo: el Prado de Cienfuegos, normalmente un paseo concurrido, aparece vacío. La crisis de combustible que azota a Cuba en mayo de 2026 ha vaciado el espacio público.

Sin transporte, sin dinero y con calor extremo agravado por apagones que superan los 2,000 MW de déficit diario, la gente se encierra en casa, pero estos tres jóvenes decidieron salir y convertir esas calles desiertas en su púlpito.

«De nada sirve que cambie el gobierno si seguimos con los mismos pensamientos atrasados. Renunciamos al orgullo, Padre. Intervén en esta ciudad. Cristo es el Señor. Es tiempo de volver a Cristo», proclamaron los predicadores en el video.

Su mensaje es radical en su sencillez: capitalismo o socialismo, todos los gobiernos son corruptos, y el único que puede cambiar el corazón humano es Cristo.

El video no pasó desapercibido para el perfil de Facebook «Las Cosas de Fernanda», identificado por medios independientes cubanos como vinculado al MININT en Cienfuegos.

En lugar de ignorar o denunciar a los jóvenes, el perfil publicó un extenso análisis teológico-político para rebatir su mensaje, citando a Calvino y múltiples pasajes bíblicos.

El perfil calificó la postura del video como «espiritualismo desencarnado, que neutraliza la responsabilidad política y social», y argumentó que «la Biblia no enseña que todos los gobiernos sean igualmente corruptos».

Al final, el texto concluye con un tono aparentemente conciliador: «Respetamos la fe de estos chicos... pero esto no se hace atacando el credo de otros, sino sumando y multiplicando, atendiendo al desvalido, dando amor».

La estrategia es llamativa: el aparato de propaganda del régimen no reprime ni censura el video, sino que intenta encauzarlo ideológicamente con argumentos religiosos, lo que revela que el crecimiento del evangelismo en Cuba es percibido como un fenómeno que debe ser contrarrestado con un relato propio.

La reacción de los cubanos en los comentarios

Los comentarios al video recibieron reacciones divididas. Una usuaria defendió a los predicadores: «Lo que hicieron fue predicar a Cristo y enseñar a este pueblo que separados de Dios no se logra nada».

Otra persona respaldó la tesis central del mensaje de los cristianos: «Solo dime un sistema de gobierno que no sea corrupto, dime uno en la historia. Tanto Izquierda como Derecha están en el mismo saco delante de Dios».

Otros fueron críticos y calificaron el video de la predicación como un «espectáculo en medio del Prado por tres pacientes de psiquiatría». También hubo quien señaló que los jóvenes creían que «la única religión que existe es la suya».

El contexto de represión religiosa en Cuba es severo. La Alianza de Cristianos de Cuba denunció 996 acciones represivas contra líderes religiosos en 2024.

En marzo de 2026, el pastor evangélico Rolando Pérez Lora fue detenido en Matanzas por agentes de la Policía política sin que se informaran las causas de su arresto.