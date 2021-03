La reacción de Shakira al saber que es número 1 en Latin Billboard USA con "Girl Like Me"

La famosa cantante colombiana Shakira no deja de cosechar éxitos en su carrera profesional y de seguir conquistando a personas de todo el mundo con su carisma, voz y talento.

El último logro que ha logrado alcanzar la estrella de Barranquilla ha sido llegar al número uno de la lista de Latin Billboard de Estados Unidos, gracias a su éxito musical Girl Like Me en colaboración con la agrupación estadounidense de hip hop-pop Black Eyed Peas.

Para celebrarlo con todos sus seguidores, Shakira compartió un vídeo en sus redes sociales en el que comenta emocionada la noticia y se puede apreciar su reacción de felicidad tras enterarse de que han llegado a tan importante puesto.

Además, la artista aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a todos sus fanáticos por todo el apoyo que le han dado tanto a ella como a Black Eyed Peas desde que salió a la luz el sencillo.

"Wow me acabo de enterar de que hemos llegado al número uno en la lista de US Latin Billboard y estoy súper agradecida con todos ustedes, no saben cuánto, por todo el apoyo que nos han dado a mi y a Black Eyed Peas con esta canción que no sería nada sin ustedes. Los quiero muchísimo", expresó la colombiana en su perfil de Instagram.

Girl Like Me se estrenó el 4 de diciembre de 2020 en el canal de YouTube de Black Eyed Peas de la mano de un videoclip que rápidamente se convirtió en todo un éxito a nivel mundial.

El audiovisual está protagonizado por Shakira y por los chicos de la popular agrupación musical. Sin embargo, el material destaca por la participación de la colombiana, quien además de ejecutar unas espectaculares coreografías que enseguida se convirtieron en la última sensación de TikTok, se lució apareciendo en varias escenas montando en skate, una de sus últimas pasiones deportivas.

A día de hoy Girl Like Me sigue conquistando YouTube con sus cifras de infarto. Tres meses después de su estreno, el videoclip del sencillo cuenta con más de 309 millones de visualizaciones en la plataforma digital... ¡y subiendo!

La canción, por su parte, forma parte del último álbum lanzado por Black Eyed Peas bajo el título de Translation y que se lanzó al mercado musical seis mese antes de la presentación del clip de Girl Like Me.

