"Cocinando algo": Shakira sorprende a sus fans con una foto desde el estudio de grabación

Shakira le dio a sus fans la mejor noticia que podía darles: ¡está preparando nueva música!

La cantante colombiana compartió este miércoles 10 de marzo una foto en la que aparece con los ojos cerrados delante de un micrófono dentro de su estudio de grabación.

"Cocinando algo", comentó junto a esta instantánea, insinuando que está sumergida en su próximo trabajo musical. ¿Será una canción o un álbum?

"Esperamos con ansias lo que nos estás preparando Reina", "Justo lo que necesitaba" o "Qué emoción", son algunas de las reacciones de sus seguidores a este post, en el que aparece con su melena roja y un conjunto de ropa deportiva del mismo color.

Esta no es la primera señal de la barranquillera de que está preparando nueva música con la que deleitar a sus fans. Unas semanas atrás publicó un vídeo de cómo se divertía en su casa sola después de una larga jornada en el estudio de grabación.

Aunque en ese momento lo que captó la atención fueron las piruetas o los posados para la cámara que realizó en el salón de su casa de Barcelona mientras el resto de su familia dormía, fue inevitable que las palabras "sesión de estudio" pasasen desapercibidas para sus fieles incondicionales, que esperan escuchar su voz en nuevas canciones.

Por otra parte, la pareja del futbolista Gerard Piqué se pasó esta semana por sus perfiles de redes sociales para celebrar con todos sus fans su nuevo logro musical: Girl Like Me, su tema junto a Black Eyed Peas es número 1 en la lista de Latin Billboard de Estados Unidos.

"Wow me acabo de enterar de que hemos llegado al número uno en la lista de US Latin Billboard y estoy súper agradecida con todos ustedes, no saben cuánto, por todo el apoyo que nos han dado a mi y a Black Eyed Peas con esta canción que no sería nada sin ustedes. Los quiero muchísimo", expresó en Instagram.

