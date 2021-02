¡Llena de energía! Shakira muestra cómo se divierte en casa cuando Gerard Piqué y sus hijos duermen

Shakira hizo cómplices a sus seguidores de sus travesuras nocturnas en casa cuando termina de trabajar y su novio Gerard Piqué y sus hijos están durmiendo.

La cantante colombiana compartió este martes un vídeo en su perfil de Instagram que no está dejando indiferente a nadie. Y no, esta vez no se trata de ningún cambio de look radical o un sensual posado, sino más bien de lo que hace tras una sesión de estudio en su casa cuando todo el mundo está durmiendo...

Andar sobre los muebles, jugar con un paraguas, hacer el pino o posados para la cámara son solo algunas de las actividades que vemos realizar a la famosa barranquillera en el vídeo a cámara rápida en el que enseña a que se dedica cuando el resto de su familia está descansando.

En apenas unas horas, este corto clip supera 1.3 millones de likes en la red social de Instagram.

"Esto es lo que ocurre tras una sesión de estudio mientras todos están dormidos", comentó junto a la publicación. Desde luego, a la cantante de 44 años no le falta energía ni ingenio para entretenerse después de trabajar en el estudio.

"Amamos tus locuras @shakira y nos contagias", "Buenas técnicas para que fluya la creatividad", "Estamos emocionados con una nueva etapa de Shakira" o "Se viene el álbum", son algunos de los comentarios que le han dejado a la famosa intérprete sus seguidores, quienes esperan impacientes su próximo trabajo discográfico.

