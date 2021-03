Biden firma el nuevo paquete de estímulo y los depósitos de $1,400 empezarán a llegar a fin de mes

El presidente estadounidense Joe Biden el nuevo paquete de estímulo de $1.9 billones, cuya ayuda de $1,400 a cada residente en el país comenzará a llegar a fines de este mes.

"Esta es, por supuesto, solo la primera ronda. Los pagos a los estadounidenses elegibles continuarán durante las próximas semanas", dijo Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca.

El propio Biden, quien hablará del paquete de estímulo a las 8 p-m de este jueves, dijo que esta “legislación histórica es para reconstruir la columna vertebral de nuestro país”, cuya economía se ha visto afectada por la crisis de coronavirus.

Con dicho paquete se entregará $1,400 a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los $75,000 anuales por persona.

Además, dentro de ese presupuesto $350,000 millones serán destinados para gobiernos locales y estatales, $170,000 millones para la reapertura de las escuelas, $14,000 millones para fortalecer el plan de vacunación y otros $46,000 para el sistema de pruebas para la detección del coronavirus.

Asimismo, se autoriza una expansión del crédito tributario por hijos, asistencia para el pago de alquiler y fondos para la distribución y prueba de la vacuna contra el COVID-19.

Este paquete de ayuda económica vendría a ser el tercero distribuido en el país desde el comienzo de la pandemia.

En marzo de 2020 se aprobó un primer paquete de $2.2 billones, y en diciembre de ese mismo año se aprobó un segundo paquete de $900,000 millones.

En la primera ocasión los contribuyentes recibieron una ayuda de $600 y luego una $1,200, ambas inferiores a las que recibirán con este tercer paquete de ayudas.

Estaba previsto que Joe Biden aprobara el Plan de Rescate Estadounidense este viernes, pero, según Psaki, el presidente se decidió a ratificar la legislación este jueves porque el Congreso "preparó el proyecto de ley más rápido de lo esperado".

Este miércoles la Cámara de Representantes aprobó la versión final del paquete de estímulo por el coronavirus, que obtuvo 220 votos y 211 en contra.

Solo faltaba que la Casa Blanca diera su aprobación para arrancar con la puesta en marcha de la ayuda, ya que el Senado había dado su consentimiento el pasado fin de semana.

También amplía hasta el 6 de septiembre las ayudas al desempleo por la pandemia, que caducan el 14 de marzo; y tiene fondos para programas de comida, además de para aerolíneas, sistemas locales de transporte y la red ferroviaria.

Al inicio de su mandato, Biden dijo que el Congreso debía tomar medidas inmediatas sobre su propuesta de ayuda para el COVID-19.

"Tenemos que actuar ahora", dijo. "No hay tiempo para retrasos. Podríamos acabar con 4 millones de empleos menos este año (...). Podríamos tardar un año más en volver al pleno empleo si no actuamos y no lo hacemos ahora".