Tania Bruguera entrega en el CENESEX carta dirigida a Mariela Castro por compartir texto con mensaje de odio

La artista cubana Tania Bruguera y la historiadora del arte Carolina Barrero entregaron en la mañana de este jueves una carta al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigida a su directora Mariela Castro Espín, a raíz de que compartiera en redes sociales un comentario machista contra Bruguera y otros artistas y periodistas independientes.

"Preocupados por la publicación de su página oficial de Facebook en la que se comparte el artículo "La fábula de los apóstoles” de Raúl Escalona, publicado originalmente en el medio La Tizza, hemos acudido a constatar primero que no se sea un perfil falso. Habiendo confirmado que, efectivamente, este es su perfil oficial, nos alarma que como directora de una institución que defiende el derecho a ser diferente y que trabaja por prevenir manifestaciones de odio e incitación a la violencia, se permita replicar un texto que representa una amenaza a la vida de varias personas por el hecho de pensar diferente", dice la carta entregada al Cenesex.

"Como directora del Cenesex y figura pública, usted tiene la responsabilidad institucional no de promover, sino de frenar manifestaciones de odio. Confiamos en que dicha publicación será retirada junto a una explicación razonable. Quedamos a la espera de su respuesta", añade la misiva.

Tania Bruguera y Carolina Barrero exigen a Castro Espín que retire el post de sus redes sociales, explicando las razones por las que realizó la publicación.

Mariela Castro compartió en su cuenta oficial de Facebook el extracto de un texto titulado La fábula de los apóstoles: necropoder y sacrificio en el discurso reaccionario cubano, firmado por Raúl Escalona Abella, presidente de la FEU de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que además de ser un texto machista incitaba a la violencia.

En el texto Escalona Abelal se refería a Bruguera, al artista Luis Manuel Otero y a la periodista Mónica Baró.

"Mientras la bala no atraviese el cráneo de Tania Bruguera, ni el hormigón rodee el cuerpo sin vida de Otero Alcántara, o las descargas de fusil derriben la pose de la Baró, o los campos de concentración reduzcan a fertilizantes las 'legiones de opositores', o el espacio social cubano sea reterritorializado de forma pormenorizada en la continua exclusión, acompañada de un planificado exterminio — a la usanza israelí — , el necropoder evocado seguirá siendo, como dice Carlos Aníbal Alonso, mera fábula", dice el extracto.

Por su parte, Baró respondió a Castro Espín en sus redes sociales: "Supongo que [Mariela] piensa que mientras la violencia machista se ejerza contra las mujeres que disienten del gobierno instaurado por su tío y su padre, no hay problema", sostuvo.

"No olvidemos que Mariela Castro es, además, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y si esta página no la lleva ella, debería por lo menos denunciar que se use su figura para promover la violencia contra la comunidad que ella dice defender", agregó.