Policía amenaza a cuentapropista tras participar en cacerolazo cerca de casa de Mariela Castro en Siboney, La Habana

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La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) amenazó al cuentapropista Didie Gutiérrez Ledesma con quitarle su negocio y detenerlo si volvía a manifestarse públicamente, tras citarlo a interrogatorio por participar el martes en un cacerolazo en el reparto Siboney, en el capitalino municipio de Playa.

Gutiérrez Ledesma, propietario de un bar-cafetería montado en el patio de su vivienda, tocó cazuelas en protesta por la situación que atraviesa el país en la esquina de las calles 15 y 206, la misma cuadra donde reside Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro y directora del Cenesex.

La PNR le emitió una citación del Ministerio del Interior convocándolo a presentarse el jueves ante el teniente Urlens Martínez Gonzant, bajo el habitual eufemismo de "Entrevista", informó este viernes Martí Noticias.

Durante el interrogatorio, los agentes le dejaron claro el alcance de las represalias que enfrentaba.

"Me dijeron que lo que yo había hecho no lo podía volver a hacer, que yo no era un héroe, que yo era un cabecilla, que yo fui el que incité a los vecinos, que se me podía acusar de incitación a delinquir, de asociación para delinquir y de alteración del orden público", relató Gutiérrez.

La intimidación fue directa, pues los agentes le advirtieron que se limitara a atender su negocio privado, insinuando que podría perderlo si continuaba protestando.

"Les contesté que yo, simple y llanamente estaba comunicando mi inconformidad con el sistema, pero ellos dicen que no puedo hacerlo más en la calle o me van a detener", respondió el cuentapropista.

Gutiérrez se negó rotundamente a firmar una carta de advertencia que los agentes intentaron hacerle suscribir al concluir el interrogatorio.

Antes de dejarlo ir, los policías le lanzaron una advertencia final. "Me dijeron que me podía ir, pero que si volvía a hacer algo en la vía pública me iban a detener", abundó.

Lejos de amedrentarse, el cuentapropista invocó un referente histórico para explicar su postura. "Yo le contesté que Carlos Manuel de Céspedes era un tipo rico, dueño de un ingenio, de un lote de esclavos y se metió en una causa y lo entregó todo por la Patria y que yo estaba dispuesto a hacer lo mismo".

La amenaza de retirarle la licencia ilustra una táctica represiva específica del régimen contra el sector privado, la de usar la vulnerabilidad económica de los cuentapropistas como palanca de disuasión frente a la protesta.

En febrero, el gobierno realizó un operativo de control de precios que resultó en 17,000 multas, 300 establecimientos cerrados y 196 proyectos de trabajo retirados.

El caso se enmarca en una oleada de cacerolazos que desde el 12 de mayo sacude al menos 12 municipios habaneros, impulsada por apagones de hasta 22 horas diarias y escasez aguda de alimentos y agua.

El municipio de Playa ya había sido escenario de represión el 14 de mayo, cuando la policía golpeó a manifestantes durante una protesta nocturna por los apagones.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,245 protestas en marzo, la cifra mensual más alta desde el 11 de julio de 2021, y 1,133 en abril, mientras Cubalex documentó al menos 14 arrestos en La Habana por cacerolazos desde el 6 de marzo.

"Yo no me meto con nadie, ayudo a todo el mundo. No creo que los vecinos tengan una queja de mí, pero si no me puedo conformar con la vida que estoy viviendo ni con la que está llevando mi pueblo, que, hasta los que fueron mis maestros en la escuela, los veo a veces comiendo de la basura", concluyó Gutiérrez Ledesma.