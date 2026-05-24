“El problema no es la injerencia, sino la falta de vías democráticas en Cuba”: cuestionan discurso de Mariela Castro tras acto político

“Hablar de invencibilidad es cerrar las puertas al cambio”: críticas a recientes declaraciones de Mariela Castro

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Las declaraciones de Mariela Castro Espín durante el acto político del viernes frente a la Tribuna Antiimperialista José Martí en La Habana reavivaron el debate sobre la brecha entre la retórica oficial del régimen cubano y la realidad que vive la ciudadanía, según un análisis publicado en Facebook por el creador de contenidos Irving William Denie Ruz.

El acto fue convocado tras la imputación formal de Raúl Castro por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desclasificada el 20 de mayo, que incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de homicidio por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Mariela Castro desafió a Washington con frases como "Dice que venían hoy, aquí les estamos esperando" y "A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie", describiendo a Cuba como "un país pequeño, pobre, pero con experiencia de combate frente al imperialismo liderado por Estados Unidos".

Captura de Facebook/Irving William Denie Ruz

Raúl Castro, de 94 años, no asistió al acto. Su hija transmitió sus supuestas palabras: "A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo".

Denie Ruz califica esta retórica de "invencibilidad" como una falacia histórica.

"La narrativa del poder, al definirse como eterna o indomable, comete el error fundamental de confundir el control de las instituciones con el control de la voluntad popular", escribe el analista.

El argumento central es que al bloquear vías democráticas internas, el régimen no se fortalece, sino que crea el vacío que invita precisamente a la injerencia extranjera que dice temer.

"Si el pueblo tiene mecanismos de cambio, las soluciones son internas, soberanas y estables. Si el pueblo es silenciado y sus demandas son ignoradas bajo el pretexto de una 'invencibilidad' eterna, se crea un vacío de poder y de esperanza", sostiene Denie Ruz.

A su juicio, la conclusión es inequívoca: "La verdadera soberanía no se protege con desfiles, ni con discursos sobre la invencibilidad, ni cerrando el paso a la pluralidad. La soberanía se protege dándole al pueblo el poder de decidir su futuro".

Esa brecha entre discurso y realidad es hoy más visible que nunca, cuando Cuba enfrenta apagones de hasta 24 horas diarias, escasez crónica de alimentos y medicinas, e inflación severa.

El turismo colapsó de 4,7 millones de visitantes en 2018 a 1,8 millones en 2025, agravando una crisis que el propio gobernante Miguel Díaz-Canel admitió en febrero como un regreso a «los años duros del Período Especial».

Mientras tanto, el régimen movilizó transporte público para llevar trabajadores al acto frente a la embajada estadounidense, en medio de la misma crisis de combustible que deja a los cubanos sin luz durante horas.

Díaz-Canel, por su parte, publicó en Facebook un mensaje invocando las glorias de la Sierra Maestra, Girón y las misiones en África, al tiempo que calificó las amenazas de Washington de "sueño febril de un reducto de mafiosos de origen cubano".

El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Castro de "fugitivo" de la justicia estadounidense y, al ser preguntado sobre una posible operación de captura, respondió: "No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí".

El precedente de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero pesa sobre el imaginario colectivo cubano, aunque la imputación de Castro tiene alcance principalmente simbólico al no existir tratado de extradición entre ambos países.