Alexis Valdés recibe un precioso regalo de su hija América: "¡Wow qué lindo, qué belleza!"

El actor, comediante, cantante y dramaturgo cubano Alexis Valdés ha recibido en su casa de Miami (Florida) una grata sorpresa de parte de una de las personas más importantes de su vida: su hija América Valdés.

La joven sorprendió a su padre con un detalle que, de seguro, quedará para el recuerdo. Se trata de un disco en vinilo de una de las obras del artista cuya portada trasera está compuesta por una preciosa fotografía familiar en la que aparece América con su hermano, su abuela paterna, Alexis y su pareja, la actriz cubana Claudia Valdés, quien lleva en brazos a su hija en común con el artista, Lucía.

El momento de la apertura del obsequio fue grabado por la propia Claudia, quien primeramente le entrega el paquete al actor sin decirle quién se lo envía. "Amor, te llegó esto", se escucha decir a la actriz.

Alexis, quien se encontraba tocando su guitarra sobre la cama de la habitación de su residencia, rompe el envoltorio para desvelar el misterio y ver lo que había dentro de la caja.

Al ver el contenido, el artista quedó más que sorprendido y exclamó: "¡Wow qué lindo, qué belleza, qué cool!". En ese instante es cuando Claudia le dice que el remitente se trata de su hija América.

Posteriormente, Alexis decidió compartir el vídeo con todos sus seguidores de las redes sociales y mostrar el hermoso regalo que le había hecho su retoño.

"¡Me llegó este regalo hermoso! Qué intriga. Te amooooooo. Ya sabes América ¡Eres lo max!", fueron las palabras que acompañaron el post del actor.

Incontables han sido las ocasiones en las que en las redes sociales ha quedado evidencia de la buenísima relación que existe Alexis y América, quien desde hace un tiempo ha comenzado a incursionar su carrera como modelo y actriz.

Además del gran vínculo natural que les une, padre e hija comparten su pasión por el arte y varias veces hemos podido ver a la joven interpretando alguna que otra canción con la compañía musical del artista, como fue el tema Have Yourself a Merry Little Christmas que ambos cantaron para felicitar a sus seguidores por la pasada Navidad.

