Claudia y Alexis Valdés comparten su propia versión de "Patria y Vida"

Los actores Claudia y Alexis Valdés compartieron su propia versión del popular tema Patria y Vida, que este viernes superó los tres millones de reproducciones en YouTube.

La pareja de artistas se filmaron en su casa cantando el tema, acompañados de la guitarra de Alexis.

"Esta pegajosa, esta buena y dice la verdad. Y la cantamos en casa porque nos gusta un montón, y porque queremos para nuestro país justo lo que dice la canción", comentó Claudia junto al video.

"Fílmense ustedes cantándola, súbanla, hagan esto más viral de lo que es, que todo el mundo sepa que queremos #patriayvida", añadió.

"Ustedes son geniales, que bien les quedó", "Gracias por no dejar a Cuba sola", "súper les quedó ese temazo. Yo amé esa letra y cada vez que la escucho la canto, se me erizan los pelos de punta y se me hace un nudo en la garganta", "Gracias, gracias, gracias por todo lo bonito y de corazón que ustedes dos nos brindan", "La versión de ustedes esta buenísima", comentaron algunos seguidores de l apareja.

Alexis y Claudia se sumaron al reto impulsado por la cantante Beatriz Luengo de interpretar una versión propia del tema Patria y Vida y colgarla en las redes sociales.

