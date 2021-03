Cubano rompe su pasaporte en respuesta a la Seguridad del Estado: "Los que se van a ir son ustedes"

El cubano Omar Ortega Mendoza, que recientemente fue detenido por poner un cartel de Patria y Vida en Morón, rompió su pasaporte cubano este viernes en respuesta a las invitaciones de la Seguridad del Estado de que se vaya del país.

Ortega Mendoza acompañó su gesto de un mensaje claro: "Los que se van a ir son ustedes".

"Mira, con el dolor de mi alma porque yo siempre he soñado con viajar a otro país, conocer el mundo, pero eso no va a pasar, no por el momento”, dijo. “Eso va a pasar el día que ustedes se marchen de este país", añadió.

“El día que ustedes se marchen de este país, entonces yo voy a lograr mi sueño”, insistió, y aprovechó para criticar el pasaporte cubano, que calificó de "mierdero", al tiempo que recordó lo caro que lo cobran.

“Ese es el mensaje, ustedes son los que se van a ir y no queremos diálogo”, concluyó, al tiempo que advirtió que dejen de hostigar a su familia.

Omar Ortega hizo referencia a algún "asunto" que estaría ocurriendo por La Habana hoy, que le habría impedido conseguir hacer una transmisión en directo a través de Facebook.

Su observación coincide con una jornada de viernes de tensión en la capital, donde un amplio operativo policial ha supuesto de momento las detenciones arbitrarias de Maykel Osorbo y Héctor Luis Valdés, y asedio contra varios activistas que permanecen sitiados en sus domicilios.

A comienzos de este mes de marzo, Omar Ortega, quien es camillero auxiliar en el Hospital General Roberto Rodríguez, en Morón, fue detenido en su centro de trabajo por haber colgado un cartel con la frase Patria y Vida en la mata de mango que tiene en el patio de su casa.

El activista, de 32 años, transmitió incluso en directo, a través de Facebook, la llegada del auto policial a las puertas del hospital, y relató cómo la policía había entrado por la fuerza en su casa, el día anterior, para quitar el cartel.