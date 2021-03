Liberan a la periodista María Matienzo; detenida por la Seguridad del Estado tras salir a botar la basura

La periodista independiente cubana María Matienzo fue liberada por la Seguridad del Estado tras haber sido detenida en la mañana de este viernes cuando intentaba salir de su casa para botar la basura.

El arresto se produjo después de que este jueves el periodista oficialista del Noticiero nacional de Televisión (NTV), Humberto López, amenazó con la cárcel a un grupo de activistas que supuestamente planeaban una acción secreta para manifestarse este viernes en la Plaza de la Revolución en apoyo al joven preso político Luis Robles.

Matienzo compartió la noticia de su liberación en una transmisión de video en vivo desde Facebook: “Hoy por la mañana salí a botar la basura y, por un supuesto plan que ayer denunció Humberto López en el noticiero, yo supuestamente junto con grupo de personas íbamos a manifestarnos en la Plaza de la Revolución”, dijo.

En adición, la periodista añadió varias declaraciones que responden a las acusaciones del vocero del régimen y a la Seguridad del Estado, la institución que orquesta la represión en Cuba en la calle y en los medios de prensa.

En primer lugar, Matienzo aclaró que ella es una “periodista independiente” y que ella va a cubrir la noticia “que entienda” necesaria de cubrir.

En segundo lugar, le comunicó a sus represores que su “casa no es un calabozo”, y que la intimidación policial no le impedirá salir de su domicilio: “Cada vez que me pongan vigilancia voy a ir presa”, dijo.

La periodista independiente agregó la descripción física de uno de los agentes de la Seguridad del Estado que la reprime, a quien tildó de “ridículo” debido a la forma de “kikiri” o de cresta que lleva como peinado.

Este viernes, tras las amenazas de Humberto López en el NTV, también fueron detenidos el rapero Maykel Osorbo y el periodista independiente Héctor Luis Valdes al salir de sus casas.

Además, el activista y científico Oscar Casanella, el periodista y poeta Abu Duyanah Tamayo, y los activistas Adrian Rubio y Anyell Valdés, todos acuartelados de San Isidro, denunciaron que la policía política los mantiene bajo vigilancia durante la jornada.

“Yo creo que la Dictadura tiene mucho miedo. Todas las efemérides están sitiando", dijo Oscar Casanella con respecto a esta práctica habitual usada por la Seguridad del Estado para arrestar de modo domiciliario y cortar el movimiento de los activistas cubanos.