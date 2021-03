¡Padres ejemplares! Jennifer Lopez y Marc Anthony arropan a su hija Emme en sus momentos más tristes

Puede que Jennifer Lopez y Marc Anthony no estén juntos desde hace años, pero cuando se trata de sus hijos, el exmatrimonio es el mejor equipo que hay...

Este viernes 12 de marzo, la Diva del Bronx quiso compartir con todos sus seguidores de Instagram un momento que les tocó vivir a ella y a Marc como padres al encontrarse con su hija Emme llorando.

Mientras que el salsero estaba presente al lado de la joven de 13 años para ofrecerle su hombro para llorar, su madre - quien se encuentra en República Dominicana grabando su próxima película- le ofreció consuelo a través de una videollamada a la que hizo captura.

En la sección de stories de Instagram, compartió esta imagen en la que vemos al neoyorquino abrazando a su hija llorando en sus brazos, mientras la cantante de 51 años aparece en un recuadro arriba a la izquierda de la imagen mirando la tierna escena en su pantalla.

Captura Instagram / JLo

Aunque no sabemos qué es lo que ha provocado las lágrimas de la pequeña, está claro que tiene el apoyo incondicional de sus padres, que están ahí para atravesar con ella cualquier dificultad que se le ha presentado.

"Cuando ellos están tristes pero mamá y papá están ahí. Te quiero!! Muy orgullosa de ti...", escribió la intérprete de On The Floor, quien quiso dejar constancia del gran tándem que forma con su ex cuando se trata de arropar y educar a sus dos hijos juntos.

