IRS confirma que ya comenzaron a enviar la ayuda de $1400 a los estadounidenses

Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informaron que que este fin de semana llegarían los primeros cheques de $1.400 a los ciudadanos, como parte de la nueva ronda de estímulos económicos por el coronavirus.

Aunque no está claro cuántos pagos se realizarán en esta primera ronda, los funcionarios dijeron que tratarán de desembolsar la mayor cantidad de cheques.

"Los pagos se entregarán automáticamente a los contribuyentes incluso cuando el IRS continúe entregando reembolsos de impuestos regulares", dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig, en un comunicado que divulgó la agencia de noticias AP.

Las primeras estimaciones revelan que el 85 por ciento de los estadounidenses serán elegibles para los pagos y en las próximas semanas se podrán desembolsar millones de dólares.

Aunque la Cámara de Representantes aprobó el miércoles la versión final del paquete de ayuda económica y el presidente Joe Biden Biden firmó el documento un día después, la parte republicana se opuso con el argumento de que la medida no era necesaria porque la economía ha comenzado a mostrar signos de recuperación.

Esta última ayuda económica entregará a los hogares $1.400 por cada adulto, niño o adulto dependiente, siendo estos últimos la novedad de la actual roda de pagos.

Para acelerar el proceso de los pagos, IRS utilizará la última declaración de impuestos disponible, que podrá ser la correspondiente a 2019 o la de 2020, que concluye el próximo15 de abril.

Es así como aquellos individuos que excedan un ingreso bruto ajustado de $75.000 tendrán una disminución en la ayuda económica y los que alcancen los $80.000 no la recibirán. Una situación similar ocurre con las parejas casadas cuando los ingresos superan los $150,000 y llega a cero a $160,000.

La primera ayuda económica que recibieron los estadounidenses fue en marzo de 2020, por un valor de $600, luego en diciembre se aprobó un segundo cheque de $1.200.

"Tenemos que actuar ahora", dijo. "No hay tiempo para retrasos. Podríamos acabar con 4 millones de empleos menos este año (...). Podríamos tardar un año más en volver al pleno empleo si no actuamos y no lo hacemos ahora", dijo Biden al inicio de su mandato pare referirse a la necesidad de impulsar medidas que ayuden a las personas afectadas por la pandemia.